Woche 20/23Fr., 19.5.23.30 aspekteBitte Ergänzung beachten:Rückgabe jetzt: The time is now!Kann man die Vergangenheit reparieren?Woche 23/23So., 4.6.17.10 sportstudio reportageBitte Ergänzung beachten:Moderation: Rudi CerneWoche 24/23So., 11.6.17.10 sportstudio reportageBitte Ergänzung beachten:Moderation: Andrea PetkovicWoche 25/23Sa., 17.6.Bitte neuen Ausdruck beachten:10.45 ZDF Royal (HD/AD/UT)Trooping the Colour - Parade zu Ehren König Charles III.Live aus London mit Christina v. Ungern-Sternberg