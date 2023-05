Shopping Time...: Summer purchase! Jetzt noch schnell günstig Silber-Aktien KAUFEN!

Anzeige / Werbung

Gleich mehrere Faktoren ließen den Silberpreis in der vergangenen Woche etwas unter Beschuss geraten. Marktbeobachter rechnen aber schon wieder mit steigenden Notierungen!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

einer der Gründe war die Stärke des US-Dollars, der gegenüber anderen Währungen, beispielsweise dem Euro zulegte. Dies belastet den Silberpreis, da das Edelmetall in US-Dollar gehandelt wird, der beim Erstarken den Kauf von Silber für Investoren in anderen Währungen teurer macht. Ein weiterer Faktor war möglicherweise der kurzzeitige Rückgang der physischen Nachfrage aus Asien. Auch die Industrielle Nachfrage aufgrund der teilweise noch anhaltenden Lieferengpässe und Unterbrechungen könnten den Preis laut Marktbeobachtern belastet haben.

Gut für diejenigen unter uns, die sich noch günstig in Silber-Unternehmen einkaufen wollen. Denn diese haben gerade nochmals eine hervorragende Chance, bei zum Beispiel MAG Silver (WKN: 460241) und/oder Discovery Silver (WKN: A3CM15) einzusteigen! Beide Unternehmen legten übrigens vor wenigen Tagen erst wieder erstklassige Unternehmensnachrichten vor! Sehen Sie selbst…

MAG Silver: Großartige Q1-2023 Ergebnisse unterstreichen das "Power'-Potenzial der "Juanicipio'-Mine!

Mit satten 2.000.974 produzierten und verkauften Unzen Silber, 5.291 zahlbaren Unzen Gold, 1.281 zahlbaren Tonnen Blei und 1.656 zahlbaren Tonnen Zink mit einem erstklassigen Silberkopfgehalt von 363 g/t aus den Aufbereitungsanlagen "Juanicipio', "Fresnillo' und "Saucito', schaut MAG Silver (WKN: 460241) auf ein fulminantes 1. Quartal 2023 für sein mexikanisches "Juanicipio'-Flaggschiffprojekt zurück.

Dank dieser herausragenden Resultate erwirtschaftete "Juanicipio' von Januar bis März 2023 einen Bruttogewinn von rund 16,15 Mio. USD für MAG Silver die am Ende des ersten Quartals ein Betriebskapital von bombastischen rund 48,35 Mio. USD einschließlich eines bequemen Cash-Kissens von über 8,45 Mio. USD in den Büchern stehen hatte, wobei MAG Silvers zurechenbarer Anteil daran 44 % beträgt. Weiterhin befanden sich solide 167 Tonnen Bleikonzentrat und 715 Tonnen Zinkkonzentrat im "Juanicipio'-Lager.

Zu diesen 1A-Zahlen gesellen sich zudem die formidablen Fortschritte, die MAG Silvers Aufbereitungsanlage seit Ende März und damit seit ihrer ersten Lieferung von kommerziellen Blei- und Zinkkonzentraten macht. So verarbeitet das Kraftpaket mittlerweile großartige 3.700 Tonnen Erz pro Tag, und das mit immer höheren Gehalten! Je weiter sich die hochmoderne Anlage nun ihrer Auslegungskapazität nähert, desto hochgradiger fällt scheinbar die eingeführte Mühlenbeschickung aus und desto hochgradiger werden die Silbergewinnungsraten (Ende März bereits bei sensationellen 84 %) und Konzentrat-Gehalte.

Auch finanziell auf Vordermann!

So großartig die Produktion von MAG Silvers mexikanischem Vorzeigeprojekt "Juanicipio' in Q1-2023 war, so eindrucksvoll lesen sich auch die Finanzen des kanadischen Silbermarkt-Players für diesen Zeitraum. Ende März 2023 betrug MAG Silvers Betriebskapital fette rund 54 Mio. USD, was verglichen zu den rund 29 Mio. USD aus dem letzten Quartal 2022 einen sensationellen Anstieg von mehr als 45 % bedeutet. Ein ebenso phänomenales Plus legte MAG Silver bei seinen Barmitteln hin, die zum Ende des 1. Quartals bei rund 54,6 Mio. USD lagen, verglichen zu noch knapp 30 Mio. USD Ende Dezember 2022. Dies alles wohlgemerkt ganz ohne Schulden.

Unterm Strich stand für MAG Silver zum 31. März 2023 ein Nettogewinn von herausragenden 4,713 Mio. USD respektive 0,05 USD pro Aktie, was verglichen zum letzten Quartal 2022, wo es noch 2,68 Mio. USD bzw. 0,03 USD je Aktie waren, einem Anstieg von sagenhaften rund 75 % entspricht.

Abschließen konnte MAG Silver seine fantastische Finanzperformance im ersten Quartal mit zwei erfolgreichen "Buy-Deal'-Finanzierungen: ein öffentliches Angebot von Stammaktien im Wert von fast 42,6 Mio. USD wie auch eine Privatplatzierung im Wert von mehr als 17,1 Millionen USD auf der steuerbegünstigten "Flow-Through-Basis'.

Projekte mit großartiger Performance!

Während die Ergebnisse des im Dezember abgeschlossenen Explorationsprogramms auf "Juanicipio', in dessen Rahmen insgesamt 25.858 Bohrmeter zurückgelegt wurden, noch ausstehen und auch die Resultate der über 4.000 m umfassenden "Infill'-Bohrungen aus Q1-2023 mit Spannung erwartet werden, entdeckte MAG Silver auf seinem "Deer Trail'-Projekt in Utah die hochgradige "Carissa'-Zone. Dort wurden unter anderem Sulfidabschnitte mit sensationellen 59-266 g/t Ag (Silber), 0,2-5,5 % Cu (Kupfer), 0,1-14,8 % Pb (Blei) und Zn (Zink) über 278 m durchschnitten.

Ähnlich vielversprechend verliefen die Bohrungen auf dem "Larder'-Projekt in Ontario/Kanada. Dort legte MAG Silver im letzten Jahr über 10.000 Bohrmeter zurück und konnte die Mineralisierung in der "Bear East'-Zone bis in eine Tiefe von 600 m erweitern.

https://www.youtube.com/watch?v=P-qfNqCbl5I

Fazit: Alles bestens! Sogar bei der Nachhaltigkeit ist MAG ganz vorne mit dabei!

Aktuell könnte es bei MAG Silver (WKN: 460241) nicht besser laufen. Sogar der zweite, jährliche Nachhaltigkeitsbericht, der die beeindruckenden Fortschritte in Sachen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung aufführen wird, ist mit Hochdruck in der Erstellung.

Dabei konnen sich MAG Silvers "ESG'-Errungenschaften aus dem vergangenen Jahr schon definitiv sehen lassen. So verbesserte sich der dynamische Silbermarkt-Protagonist beispielsweise um fulminante 27 % in Morningstars Sustainalytics "ESG-Risiko-Rating' - und zwar von einem Wert von 46 in Q3-2021 auf einen Wert von 33,5 im dritten Quartal 2022. Seit der Aufnahme der Sustainalytics-Berichterstattung über MAG Silver im April 2019 bedeutet das eine Verbesserung der Gesamtbewertung um sagenhafte 46 %!

Umso gespannter dürfen wir also sein, wie MAG Silver (WKN: 460241) den Wettbewerbsvorteil "Nachhaltigkeit" im letzten Jahr noch stärker ausgebaut hat.

Discovery Silver - Vormachbarkeitsstudie "par excellence'!

Ein weiterer strahlenden Newcomer unter den Silberproduzenten ist Discovery Silver (WKN: A3CM15). Das Unternehmen mit seinem Flaggschiff "Cordero'-Projekt, ebenfalls in Mexiko, setzt ebenfalls neue Maßstäbe, ähnlich denen von MAG Silver.

In seinem bisher errechneten 18-jährigen Minenleben sollen mit der kommerziellen Produktionsaufnahme pro Jahr durchschnittlich 33 Millionen Unzen Silberäquivalent produziert werden, zu extrem günstigen Preisen, wie der "PFS' zu entnehmen ist.

Mit Gesamtförderkosten von nur 12,80 USD je Unze Silberäquivalent, zumindest in den ersten 12 Jahren ist man ganz vorne an den Unternehmen dran, mit den branchenweit niedrigsten Produktionskosten. Bei solchen hervorragenden Zahlen lohnt natürlich ein genauerer Blick auf die Vormachbarkeitsstudie, die zudem einen Kapitalwert nach Steuern (NPV5 %) von 1,2 Mrd. USD ausweist, dem ein "IRR' von 28 % zugrunde liegt. Dazu muss man aber wissen, dass diese Berechnungen mehr als konservativ sind, da Rohstoffpreise von gerade einmal 22,- USD pro Unze Silber, 1.600,- USD je Feinunze Gold, 1,- USD pro Pfund Blei und 1,20 USD pro Pfund Zink in Ansatz gebracht wurden!

Sogar diese unserer Meinung nach viel zu konservativen Zahlen katapultieren die entstehende "Cordero'-Mine auf einen der besten Plätze der profitabelsten Silberminen. Mit diesen hervorragenden Ergebnissen und seiner schieren Größe erklimmt Discovery Silver definitiv einen der oberen Plätze der gewichtigsten und wichtigsten Bergbau-Akteure in der Region.

Mit der Expertise von Kirkland Lake Gold wid die klar definierte "Roadmap' vom neuen CEO "abgefahren"!

Diese neue "PFS' gibt dem Unternehmen nun eine klare "Roadmap' für den weiteren Erfolg vor. Um genau diese umzusetzen und alsbald deren Fundament zu errichten, hat Discovery Silver jüngst Tony Makuch zum Chief Executive Officer ernannt. Mit Tony Makuch holt sich die Firma definitiv einen Profi an Bord, der in seinen 35 Jahren Berufserfahrung nicht nur in der Scene bestens bekannt und vernetzt ist.

Mit Tony Makuch holte man sich keinen geringeren als dem früheren CEO von Kirkland Lake Gold Ltd., ins Boot, der nun die Erfolgsgeschichte von Discovery Silver weiterschreibt. Mit seiner hervorragenden Vita, in der unter anderem steht, dass er in seiner Zeit bei Kirkland Lake die jährliche Goldproduktion von 315.000 Unzen auf mehr als 1,4 Millionen Unzen hochfuhr, worauf hin sich der Aktienkurs verfünffachte, sollte dieser Macher zweifelsfrei genau der richtige für ein "happy end" der Erfolgsgeschichte "Cordero' sein!

Geld für Wachstum!

Das Wachstum und Produktion Geld kostet, das ist bekannt. Und genau deshalb hat Discovery Silver über eine Finanzierungsrunde einen Bruttoerlös von etwa 51,75 Mio. CAD eingeworben. Addiert man diese zu dem Barbestand von 37 Mio. USD von Ende März hinzu, beläuft sich der neue Barbestand (in USD gerechnet) auf über 74,5 Mio. USD! Diese starke finanzielle Position macht ein beschleunigtes Arbeiten möglich, um wichtige Meilensteine weiterhin schnellstmöglich zu erreichen!

Nach der Arbeit ist vor der Arbeit!

Zunächst konzentriert man sich bei Discovery Silver darauf, für das "Cordero'-"Silbermonster" eine Machbarkeitsstudie zu erstellen. Vorgestellt werden soll diese bereits gegen Mitte des kommenden Jahres. Die geplanten 9.000 Bohrmeter, die im Rahmen der Studie gebohrt werden, laufen derweil gut, wobei die ersten Ergebnisse schon riesiges Erweiterungspotenzial anzeigen. Das bedeutet, dass die Reserven innerhalb und an den Rändern des Tagebaus deutlich vergrößert werden sollten.

Parallel zu den Arbeiten bezüglich der Machbarkeitsstudie plant das Unternehmen, das Baugenehmigungsverfahren für "Cordero' anzustoßen und voranzutreiben. Die Einreichung der Umweltverträglichkeitserklärung bei der mexikanischen Bundesumweltbehörde ist für Ende dieses Quartals geplant. Wenn das Genehmigungsverfahren 12 bis 24 Monate dauert, sollte man spätestens gegen Ende 2024 eine Bauentscheidung treffen.

https://www.youtube.com/watch?v=Ro2iuAvaAZc

Fazit: "Cordero' hat definitiv eine vielversprechende Zukunft vor sich!

Neben seinem hochprofitablen TOP-"Cordero'-Projekt verfügt Discovery Silver (WKN: A3CM15) auch noch über eine außergewöhnlich starke Bilanz. Das schuldenfreie Unternehmen "sitzt" derzeit auf Barguthaben in Höhe von fast 80 Mio. USD. Mit diesem komfortablen "Cash-Kissen' ist die Firma bestens aufgestellt, um die Machbarkeitsstudie sowie andere wichtige Meilensteine zur Risikominimierung abzuschließen!

Da auch "ESG' im Hause Discovery Silver großgeschrieben wird, ist der entsprechende "Umwelt- Soziales und Unternehmensführung'-Bericht ein ebenfalls wichtiger Schwerpunktbereich, der stark forciert wird. Entsprechend plant man diesen bereits bis zum Ende dieses Quartals präsentieren zu können. Weitere wichtige staatliche und internationale Zertifizierungen sollen dann in der zweiten Jahreshälfte folgen.

Alles in allem hat "Cordero' eine vielversprechende Zukunft vor sich. Und das top geführte und finanziell bestens aufgestellte Unternehmen setzt alles daran, die notwendigen Schritte zu unternehmen, um seine Position als führendes Bergbauunternehmen in Mexiko zu festigen. Mit seiner starken Bilanz, einem Fokus auf "ESG' und wichtigen Fortschritten bei den Studien ist Discovery Silver (WKN: A3CM15) auf dem allerbesten Weg, dieses entschlossene Ziel zu erreichen und letztendlich dadurch seinen Aktionären langfristig sehr hohe Wertsteigerungen zu generieren.

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

JS Research-Team

Quellen: MAG Silver, Discovery Silver, eigener Research und eigene Berechnungen. Bild-Quellen: MAG Silver und Discovery Silver, Quelle-Titelbild: https://stock.adobe.com/de

Dieser Werbeartikel wurde am 15. Mai 2023 durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research UG (haftungsbeschränkt) erstellt. Gemäß §84 WPHG ist die Tätigkeit der JS Research UG (haftungsbeschränkt) bei der BaFin angezeigt!

Risikohinweise und Haftungsausschluss: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen. Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein extrem hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei JS Research UG (haftungsbeschränkt) vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken. Die von JS Research UG (haftungsbeschränkt) für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen wurden unter Beachtung der österreichischen und deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland bestimmt; andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Veröffentlichungen von JS Research UG (haftungsbeschränkt) dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür, oder über "third parties", ein Entgelt zahlen.

Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. dem Herausgeber kommt durch den Bezug der JS Research UG (haftungsbeschränkt)-Publikationen kein Beratungsvertrag zu Stande. Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist - mit teils erheblichen - Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der JS Research UG (haftungsbeschränkt)-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater!!! Deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten. Alle durch JS Research UG (haftungsbeschränkt) veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von JS Research UG (haftungsbeschränkt) enthaltenen Wertungen und Aussagen. Diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen. Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den von JS Research UG (haftungsbeschränkt)-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenskonflikten: Die Herausgeber und verantwortliche Autoren erklären hiermit, dass folgende Interessenskonflikte hinsichtlich der in dieser Veröffentlichung besprochenen Unternehmen MAG Silver und Discovery Silver sowie Kali Metals zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bestehen: I. Autoren und die Herausgeberin sowie diesen nahestehende Consultants und Auftraggeber halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktienbestände in MAG Silver, und Discovery Silver, behalten sich aber vor, zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung eigene Käufe und Verkäufe zu tätigen. II. Autoren oder die Herausgeberin oder Auftraggeber sowie diesen nahestehende Consultants unterhalten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung kein direktes Beratungsmandat mit MAG Silver, Discovery Silver oder Kali Metals, erhalten hierfür aber über "third parties" ein Entgelt. III. Autoren und die Herausgeberin wissen nicht, ob andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die Aktie von MAG Silver, Discovery Silver und/oder Kali Metals im gleichen Zeitraum besprechen, weshalb es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen kann. IV. Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung von JS Research UG (haftungsbeschränkt) ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlichen und eindeutig werblichen Charakters im Auftrag des besprochenen Unternehmens und ist somit als Werbung/Marketingmitteilung zu verstehen.

Gemäß §85 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder Mitarbeiter des Unternehmens keine Aktien der oben genannten Unternehmen halten, aber jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der Unternehmen (z.B. Long- oder Shortpositionen) eingehen können. Auf einen Interessenkonflikt weisen wir ausdrücklich hin. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

Die JS Research UG übernimmt keine Garantie dafür, dass die angedeutete Rendite oder die genannten Kursziele erreicht werden. Veränderungen in den relevanten Annahmen, auf denen dieses Dokument beruht, können einen materiellen Einfluss auf die angestrebten Renditen haben. Das Einkommen aus Investitionen unterliegt Schwankungen. Anlageentscheidungen bedürfen stets der Beratung durch einen Anlageberater. Somit kann das vorliegende Dokument keine Beratungsfunktion übernehmen. Aktienkurse können variieren und der Unternehmenswert kann steigen/fallen. Jeder Hinweis auf die bisherige Wertentwicklung ist nicht unbedingt ein Indikator für die kommenden Entwicklungen.

Enthaltene Werte: CA55903Q1046,CA2546771072