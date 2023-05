CSC, ein Domain-Registrar der Unternehmensklasse und weltweit führend bei der Abwehr von Domain- und DNS-Bedrohungen, freut sich über die Auszeichnung des Silver Award der Hong Kong Internet Registration Corporation (HKIRC) als bester Registrar 2022. CSC ist stolz darauf, der einzige Anbieter außerhalb Hongkongs zu sein, der diese Auszeichnung erhält. Im Jahr 2022 gab es 36 Registrare, die in Hongkong tätig sind, darunter 12 aus dem lokalen Hongkong-Markt, sechs aus Asien und 18 aus Übersee.

Die Auszeichnungen für den besten Registrar in Gold, Silber und Bronze wurden vom HKIRC ins Leben gerufen, um .hk-Registrare zu würdigen, die bei der Förderung der .hk- und .??-Domainregistrierung das ganze Jahr über herausragende Leistungen erbringen. CSC erhält diese Auszeichnung bereits das vierte Jahr in Folge und ist der einzige ausländische Registrar unter den ersten drei Preisträgern.

"Ich möchte CSC herzlich zur Verleihung des Silver Award gratulieren, weil sie die .hk-Domain und die damit verbundenen Dienstleistungen mit hervorragender Leistung gefördert haben. Ihre außergewöhnliche Arbeit wurde von der Branche anerkannt und geschätzt, und wir sind stolz darauf, CSC als unseren Partner zu haben", sagt Ir Wilson Wong, CEO von HKIRC. "Ihre innovativen Marketingstrategien und ihr Engagement für exzellenten Service haben zweifellos eine wichtige Rolle für das Wachstum und den Erfolg der .hk-Domain gespielt. Diese Auszeichnung ist ein Zeugnis für ihren Einsatz und ihre harte Arbeit. Wir gratulieren nochmals und freuen uns auf die Fortsetzung unserer erfolgreichen Partnerschaft mit CSC in der Zukunft."

"CSC ist hocherfreut, diese Auszeichnung von HKIRC zu erhalten. Als der sicherheitsbewussteste Domain-Registrar der Unternehmensklasse sind wir stolz darauf, dass die Domain-Portfolios unserer Kunden sicher und korrekt registriert sind", so Mark Calandra, Präsident von CSCs Digital Brand Services. "CSC verfügt über unübertroffene Serviceteams auf der ganzen Welt, die lokalisierten Service auf globaler Ebene bieten, einschließlich eines speziellen Expertenteams für das Sicherheitsmanagement."

Weitere Informationen über die Sicherheit und Verwaltung von CSC-Domains finden Sie unter cscdbs.com.

