Die Emissionsreduzierung entspricht der Anzahl von 623.000 Autos*, die ein Jahr lang gefahren werden

Der neueste Nachhaltigkeitsbericht von Xylem dokumentiert umfassende Fortschritte bei der Lösung der globalen Wasserprobleme

Xylem erreicht das zentrale Nachhaltigkeitsziel, seinen Kunden drei Jahre früher als geplant eine Reduzierung des CO2e-Fußabdrucks zu ermöglichen

88 des in den Xylem-Anlagen verbrauchten Stroms stammte 2022 aus erneuerbaren Quellen

Die Mitarbeiter von Xylem leisteten 2022 157.000 Stunden Freiwilligenarbeit, um sich den Herausforderungen der Bereiche Wasser, Nachhaltigkeit und Gemeinschaft zu stellen

Das globale Wassertechnologieunternehmen Xylem (NYSE: XYL) konnte 2022 bedeutende Fortschritte auf dem Weg zur Erreichung seiner Nachhaltigkeitsziele erzielen und den Wasserversorgern unter anderem ermöglichen, ihre CO2e-Emissionen seit 2019 um 2,8 Millionen Tonnen zu reduzieren. Xylem verfolgt das Ziel, durch seine Geschäftstätigkeit, seine Zulieferer und branchenweiten Partnerschaften sowie durch grüne Finanzierungsangebote die Sicherheit der Wasserversorgung zu verbessern, indem es die Treibhausgasemissionen reduziert, die Nachhaltigkeit von Wassereinzugsgebieten und die Resilienz gegenüber dem Klimawandel stärkt und einen gerechten Zugang zu Wasser, Sanitäreinrichtungen und Hygiene (Water, Sanitation and Hygiene, WASH) fördert.

Die Ergebnisse, die im jüngsten Nachhaltigkeitsbericht von Xylem zusammengefasst werden, belegen, dass das Unternehmen sein für 2025 gesetztes Ziel zur Reduzierung der CO2e-Emissionen deutlich früher als geplant erreicht hat. Die Reduzierung wurde durch den Einsatz von hocheffizienten Technologien und digitalen Lösungen ermöglicht. Xylem machte außerdem bemerkenswerte Fortschritte bei der Verringerung seiner eigenen Emissionen und konnte die Scope-1- und Scope-2-Emissionen im Vergleich zum Vorjahr um 21 reduzieren. Gleichzeitig erzielte das Unternehmen auch weitere Fortschritte bei der Verringerung des Wasser- und Abfallaufkommens in allen Geschäftsbereichen.

"Noch nie stand bei unserer Arbeit zur Bewältigung der weltweiten Wasserprobleme mehr auf dem Spiel", so Patrick Decker, President und CEO von Xylem. "Da sich die Auswirkungen des Klimawandels zuspitzen, versuchen Wasserversorger und Unternehmen, Teil der Lösung zu sein und setzen auf fortschrittliche Technologien, die die Resilienz und Nachhaltigkeit von Wassersystemen zu vertretbaren Kosten verbessern, während sie gleichzeitig die Kohlenstoffemissionen senken."

"In unserem jüngsten Nachhaltigkeitsbericht wird die Wirkung dieser Teamarbeit deutlich. In Zusammenarbeit mit unseren Kunden und den Gemeinden arbeiten wir daran, den Wassersektor zu einem Vorreiter bei der Bekämpfung des Klimawandels zu machen und zugleich die dringendsten Herausforderungen der Welt in Sachen Wasserversorgung zu lösen", so Decker weiter.

Nachdem das Jahr 2022 ein weiteres Rekordjahr hinsichtlich extremer Wetterereignisse war, hat Xylem außerdem seine humanitäre Unterstützung ausgebaut. Im Rahmen des Xylem Watermark-Programms leisteten die Mitarbeiter 157.000 ehrenamtliche Arbeitsstunden zur Bewältigung der Herausforderungen in den Bereichen Wasser, Nachhaltigkeit und Gemeinwesen, was einem Anstieg von 39 gegenüber 2021 entspricht. Die Initiativen des Programms beinhalteten unter anderem die Bereitstellung dringend benötigter Unterstützung für Gemeinden in der Ukraine und in den erdbebengeschädigten Regionen der Türkei.

"Wir sind stolz darauf, im Jahr 2022 gemeinsam mit unseren Kunden deren außergewöhnliche Fortschritte bei der Schaffung modernerer, resilienterer und umweltfreundlicherer Wassersysteme zu unterstützen", so Claudia Toussaint, Chief People and Sustainability Officer von Xylem. "Die Visionen unserer Kunden sowie die Kreativität und Vielfalt unserer Teams konnten maßgeblich dazu beitragen, diese Ergebnisse zu erzielen. Sie lassen uns mit großem Optimismus und noch mehr Ehrgeiz den Blick in die Zukunft richten."

Weitere Highlights, die ausführlich im Nachhaltigkeitsbericht beschrieben werden:

Abschluss einer Kreditfazilität in Höhe von 1 Milliarde $, bei der Gebühren und Zinssätze an Nachhaltigkeitskennzahlen, einschließlich Emissionsreduzierung, gebunden sind.

Reduzierung des gesamten Prozesswasserverbrauchs um 26 seit 2019 und Umstellung von 12 der 22 größeren Anlagen auf 100 Recycling und Wiederverwendung von Prozesswasser.

88 des in den Produktions-, Büro- und Serviceeinrichtungen von Xylem verbrauchten Stroms stammte 2022 aus erneuerbaren Quellen, was einem Anstieg von 13 gegenüber 2021 entspricht.

Über 600 Lieferanten haben sich der WASH4Work-Verpflichtung angeschlossen und sind seit 2019 in kommunale WASH-Projekte eingebunden.

Nutzung von Xylem-Technologie, -Lösungen und -Partnerschaften zur Mobilisierung von Hilfe für 30 von Katastrophen betroffene Gebiete.

Bereitstellung von WASH-Lösungen für bedürftige Gemeinden, wodurch mehr als 2,4 Millionen Menschen erreicht wurden.

Ansprache von 11.800 Studenten durch Xylem Ignite, das Jugendprogramm des Unternehmens, unter anderem im Rahmen von Veranstaltungen wie der Global Student Innovation Challenge, regionalen Hackathons und einem sechsmonatigen Innovationsinkubator.

Wenn Sie mehr über die Fortschritte von Xylem in Sachen Nachhaltigkeit erfahren möchten, laden Sie den Nachhaltigkeitsbericht 2022 herunter.

*Dies bezieht sich auf Autos mit Verbrennungsmotor.

