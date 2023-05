Willkommen zum t3n Daily vom 15. Mai. Heute geht es um Conscious Quitting, einen neuen Trend in der Arbeitswelt. Außerdem: Teslas starker Mann hinter Elon Musk, ChatGPT-Szenarien im All, neue Apple-Prozessoren und die neuesten "Zelda"-Kreationen. Wir hoffen, du hattest einen guten Tag, und wollen dir jetzt noch ein paar spannende Informationen mit auf den Weg in den Abend geben. t3n Daily gibt es auch als Podcast und als Newsletter. Hier kommen die Themen des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...