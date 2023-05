Märkte kaum verändert, wo liegen die Chancen in dieser Handelswoche? Marktausblick für DAX, Dow, Nasdaq & Aktien wie PayPal, Alphabet, Salesforce & Co.

Anzeige / Werbung

Die neue Handelswoche startete wieder verhalten und hatte gleich zum Start einen Test der Abwärtstrendlinie im DAX gezeigt, die um 15.980 Punkten verankert ist. Dort befindet sich auch eine Zone des Volumens, was direkt als weitere Analysemethode angewendet werden kann. In Summe hat der DAX die Vorwoche mit einem leichten Minus beendet und bleibt richtungslos. Erst über 16.000 Punkten oder unter 15.700 Punkten dürfte sich diese Seitwärtszone auflösen.

Im Gleichklang mit dem S&P500, den wir ebenfalls analysierten, ist dieses Abwarten deutlich zu spüren. Auch dieser Index schloss die Vorwoche im Minus ab. Noch schlechter lief es nur beim Dow Jones, der vor allem durch die Bankenwerte unter Druck geriet. Die sogenannte "Bankenkrise" ist nicht beseitigt, auch wenn es keine Pleiten in diesem Segment gab.

Schwungvoll war nur der Nasdaq. Er profitierte vor allem durch den Kursaufschwung der Schwergewichte und markierte neue Jahreshochs. Genau dies stellen wir einmal mit der Analyse der Marktbreite dar. Parallel fiel die Volatilität zurück. Dazu schauen wir uns den VSTOXX näher an. Birgt dies auch Chancen für Anleger, die vielleicht ihr Portfolio absichern wollen? Roland Jegen zeigt ausführlich Marken in den Charts auf, welche für Handelsentscheidungen herangezogen werden können.

Über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones und der Nasdaq drangen wir dann tiefer in das Marktgeschehen ein und hielten uns direkt an den Buchstaben A für das erste Unternehmen, und zwar an die Alphabet-Aktie. Nach der Entwicklerkonferenz in der Vorwoche wurde die Phantasie zum Geschäftsbereich Cloud und Künstliche Intelligenz weiter ausgebaut. Dem Aktienkurs half dies sehr - Alphabet zählte zu den Gewinnern der Woche und zog damit über die Gewichtung auch den Nasdaq mit nach oben.

Damit schloss sich die Kursdifferenz zu Microsoft, die wir uns ebenfalls ansahen. Im Dow Jones war Salesforce der klare Spitzenreiter. Die Aktie notiert nun bei 200 US-Dollar und könnte den Zenit der aktuellen Bewegung erreicht haben. Knapp davor notiert Walmart. Anleger:innen sind gespannt auf die Quartalszahlen, die am Donnerstag in dieser Woche vermeldet werden.

Negativ performten vor allem AirBnB und PayPal. Beide Unternehmen verloren direkt nach den Quartalszahlen zweistellig und bauten im Falle von AirBnB den Schwung ab Jahresstart deutlich ab. Bei PayPal wurden sogar neue Mehrjahresstiefs erzeugt, da der Druck seitens anderer Banken mit Angeboten, wie der Apple Card, weiter zunehmen dürfte.

Mit Blick auf die weiteren Quartalszahlen in den USA war auch die Cisco Systems spannend. Wir werden dies neben der Charttechnik gern für Dich auch als kompaktes Video je Wert auf dem YouTube-Kanal von Freestoxx näher erörtern.

Genau darüber sprechen Roland Jegen und Andreas Bernstein und geben einen Ausblick auf Unterstützungen und Widerstände bei diversen Aktien, die aktuell im Fokus stehen. Daraus ergeben sich potenzielle Chancen für unser Trading.

Was lässt sich im weiteren Verlauf erwarten? Alle Insights gibt es in unserem Video!