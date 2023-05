EQS-News: LION E-Mobility AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Produkteinführung

LION Smart Production GmbH liefert erste Batterie-Packs aus Eigenproduktion



15.05.2023 / 18:16 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





LION Smart Production GmbH liefert erste Batterie-Packs aus Eigenproduktion Baar (Schweiz)/Hildburghausen, 15. Mai 2023 - LION Smart Production GmbH, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der LION E-Mobility AG für die Produktion von elektrischen Energiespeichern und Lithium-Ionen-Batteriesystemtechnik, lieferte in der vergangenen Woche erste Batteriepacks des Typs LION SE09 aus, die im unternehmenseigenen Werk im Südthürigingschen Hildburghausen produziert wurden. Damit wurde der Zeitplan wie angekündigt eingehalten. Wöchentlich werden nun weitere LKW die Produktion verlassen, um LION-Batterien in alle Welt zu liefern. "Die ersten Batterie-Packs ausliefern zu können, ist für alle LION-Mitarbeiterinnen und

-Mitarbeiter ein emotionaler Augenblick. Wir sind nun auch ganz offiziell ein Hersteller von Batterien, der weltweit einen Beitrag zur Elektrifizierung im Mobilitätssektor und darüberhinaus leisten wird. Ich bin stolz auf das gesamte Team. Die Auslieferung unserer ersten LION SE09 ist der Lohn der harten Arbeit in den vergagenen Wochen und Monaten", fasst Winfried Buss, Geschäftsführer der LION Smart Production GmbH, zusammen. "Ich beglückwünsche unser gesamtes Team in Hildburghausen zu dieser großartigen Leistung. Unsere erste eigene LION SE09-Batterie auszuliefern, ist der größte Meilenstein in unserer Unternehmensgeschichte. Wir sind sicher, dass diese Entwicklung unsere Kunden und Investoren sehr zu schätzen wissen", kommentiert Alessio Basteri, Vorsitzender des Verwaltungsrates der LION E-Mobility AG. Über die LION E-Mobility AG:

Die LION E-Mobility AG ist eine im Jahr 2011 gegründete, börsennotierte Schweizer Holding mit aussichtsreichen strategischen Investments im E-Mobility Sektor, insbesondere im Bereich elektrische Energiespeicher und Lithium-Ionen-Batteriesystemtechnik. Das Unternehmen besitzt 100% der deutschen LION Smart GmbH, einem Entwickler von Batteriepacks und Batterie-Management-Systemen. Die LION Smart GmbH hält zudem einen 30% Anteil an der TÜV SÜD Battery Testing GmbH, einem Joint Venture mit der TÜV SÜD AG. Die LION E-Mobility AG ist außerdem 100%ige Eigentümerin der LION E-Mobility North America Inc., der LION Smart North America Inc. und der LION Smart Production GmbH.

Verantwortlich für die Pressemitteilung ist der Verwaltungsrat der LION E-Mobility AG.

LION Smart Production GmbH

Winfried Buss

Geschäftsführer LION E-Mobility Investor Relations

Frank Schönrock

Telefon: +49 (0)173.70 25 315

E-Mail: frank.schoenrock@lionemobility.com | ir@lionemobility.com | www.lionemobility.com Arne Siegner

Telefon: +41 (0) 41 500 54 11

E-Mail: ir@lionemobility.com | www.lionemobility.com Disclaimer:

Aussagen, die Prognosen, Erwartungen, Ansichten, Pläne, Ziele sowie Annahmen bezüglich zukünftiger Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder beinhalten, gelten nicht als historische Tatsachen und sind daher möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Erwartungen, Schätzungen und Plänen zu jenem Zeitpunkt, an dem die Aussagen getätigt wurden, und beinhalten daher eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass sich tatsächliche Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von jenen unterscheiden, die derzeit erwartet werden. Die LION E-Mobility AG ist nicht verpflichtet, die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren.



15.05.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com