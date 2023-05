Die Türkei hat gewählt, aber entschieden ist noch nichts. Präsident Recep Tayip Erdogan und sein Herausforderer Kemal Kilicdaroglu müssen Ende Mai in eine Stichwahl. Was steht wirtschaftlich auf dem Spiel - Viele Landsleute hielten Erdogan auch wegen des gestiegenen Wohlstandes der vergangenen Jahrzehnte weiter die Treue, analysiert Ulricht Stephan, Chefanlagestratege der Deutschen Bank, die Lage in der Türkei. An den Finanzmärkten fiel die Türkei in den vergangenen Jahren jedoch vor allem durch die haushohe Inflation und den geldpolitischen Kurs der Regierung auf. Am Tag nach der Wahl überwiegt auch bei Börsianern zunächst die Unsicherheit um den Wahlsieg. Die Kurse gaben nach. Die Renditen türkischer Staatsanleihen stiegen teils massiv an. Die gesamte Analyse jetzt im Video!