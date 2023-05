Das US-amerikanische Embedded Vision-Unternehmen e-con Systems hat sich eine Finanzierung in Höhe von 13 Mio. USD von GR 2022 Holdings gesichert, um seine Aktivitäten in den USA und anderen Ländern auszubauen. Die Mittel werden für die Wachstumspläne von e-con System verwendet, einschließlich Investitionen in den Bau moderner und hochmoderner Einrichtungen für Bildgebung, autonome mobile Roboter, autonomes Einkaufen und das Kernlabor für zelluläre und molekulare Bildgebung.

e-con Systems wurde im Jahr 2003 von Ashok Babu Kunjukannan, Harishankkar Subramanyam und Maharajan Veerabahu mitbegründet. Das Unternehmen arbeitet mit Anbietern von Host-Plattformen wie NVIDIA, NXP, Qualcomm und anderen sowie mit wichtigen Sensorherstellern wie Sony, Onsemi und Omnivision zusammen. e-con Systems hat sich zum Ziel gesetzt, seine Position als einer der weltweit führenden Anbieter von Embedded-Vision-Produkten und -Lösungen zu festigen und den Umsatz in den nächsten vier Jahren zu verdreifachen. Die Finanzierung wird das Wachstum des Unternehmens auf dem Markt für Embedded Vision beschleunigen.

Ashok Babu Kunjukkannan, Mitbegründer und Präsident von e-con Systems sagte:"Wir freuen uns, die Bekanntgabe unserer neuen Finanzierungsmittel von GR 2022 Holdings Inc. bekannt geben zu können, die unseren Wachstumskurs erheblich verstärken und unsere Fähigkeit, Innovationen auf dem Markt für eingebettete Bildverarbeitung voranzutreiben, unterstützen werden. Wir sind entschlossen, die Möglichkeiten der Spitzentechnologie zu nutzen, um Maschinen in die Lage zu versetzen, die Welt um sie herum wahrzunehmen und zu verstehen."

Herr Radhakrishnan Gurusamy von GR 2022 Holdings Inc. sagte über die Finanzmittel: "e-con Systems ist ein Unternehmen mit einem erstaunlichen Team von Ingenieuren und Produkten, die von führenden Unternehmen weltweit genutzt werden. Das Unternehmen verfügt über eine starke Innovationskultur, die es ihm ermöglicht hat, an der Spitze der neuesten Spitzentechnologie zu stehen."

Über e-con:

Seit seiner Gründung im Jahr 2003 hat sich e-con Systems zu einem führenden Anbieter von OEM-Kameralösungen mit einer breiten globalen Präsenz entwickelt. Wir bieten End-to-End-Kameralösungen wie MIPI-Kameramodule, GMSL-Kameras, FPD Link III-Kameras, USB 3.1 Gen 1-Kameras, GigE-Kameras, Stereokameras und mehr. Im Laufe der Jahre haben wir die Nutzung in Branchen wie dem Einzelhandel, der Medizin, der Industrie, der Landwirtschaft, der intelligenten Stadt usw. neu konzipiert.

Website: www.e-consystems.com

Über GR 2022

GR2022 Holdings ist eine in den USA ansässige Private-Equity-Gesellschaft mit einem Vermögen von rund 100 Mio. USD, die sich auf Investitionen in wachstumsorientierte Technologieunternehmen konzentriert. Das Unternehmen arbeitet mit Unternehmern zusammen, um Innovation und Wachstum im Technologiesektor zu fördern. Der Gründer Radhakrishnan Gurusamy ist ein renommierter amerikanisch-indischer Unternehmer, Philanthrop und Investor, der auch in Startups aus den Bereichen Gesundheitswesen und Biowissenschaften investiert hat.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230515005429/de/

Contacts:

Kontaktdetails:

Disha Hasani

Phone: +91 77839 53791

E-Mail: disha@mediagraphixpr.in