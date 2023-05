Index bildet die Wertentwicklung des Digital-Assets-Portfolios ab

MarketVector IndexesTM ("MarketVector") kündigt die Einführung des MarketVectorTM Digital Assets Max 10 VWAP Close Index (Tickersymbol: MVDAMV) an, ein modifizierter, nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Performance der größten und liquidesten digitalen Vermögenswerte widerspiegelt. Um die Investierbarkeit sicherzustellen, wird der Index einer rigorosen Liquiditätsprüfung unterzogen. Alle Vermögenswerte auf der Auswahlliste werden auf ihre Investierbarkeit hin geprüft und müssen an mindestens einer der 15 wichtigsten Börsen notiert sein, laut dem Börsenbenchmark von CCData.

"Wir freuen uns, mit der Einführung des MVDAMV-Index die Produktentwicklung der Deutsche Digital Assets zu unterstützen", erklärt Steven Schoenfeld, CEO bei MarketVector. "Dieser einzigartige liquiditätsgeprüfte Index mit VWAP-Schlusskursen beruht auf unserer langjährigen Kooperation mit CCData bei der Aufstellung strenger Kriterien für die Investierbarkeit."

Der MarketVectorTM Digital Assets Max 10 VWAP Close Index verwendet einen volumengewichteten Durchschnittspreis (VWAP), der den Anlegern eine präzisere und zuverlässigere Abbildung des Wertes der Vermögenswerte bietet, da er sowohl den Handelskurs als auch das Volumen berücksichtigt. Auf diese Weise soll eine angemessenere Repräsentation des Marktes gewährleistet werden.

"Der MarketVectorTM Digital Assets Max 10 VWAP Close Index, der dem DDA Crypto Select 10 ETP zugrunde liegt, bietet Anlegern eine echte, unabhängige Risikoposition gegenüber den wichtigsten Krypto-Assets und Blockchain-Technologien", so Dominik Poiger, Chief Product Officer bei Deutsche Digital Assets (DDA). "Wir freuen uns, dieses Produkt gemeinsam mit MarketVector einzuführen, einem Pionier im Bereich der Indizes für digitale Vermögenswerte."

"Wir sind stolz darauf, den MVDAMV-Index als richtungweisende Anlagelösung in das Digital-Assets-Segment einzuführen", ergänzt Martin Leinweber, CFA, Digital Asset Product Strategist bei MarketVector. "Indem wir einen Index ohne Obergrenze mit VWAP-Schlusskursen anbieten, bieten wir eine wirklich repräsentative und faire Investitionsmöglichkeit all denjenigen, die von einer vielversprechenden Zukunft des Kryptomarktes überzeugt sind. Mit dem MVDAMV-Index können sich Anleger sicher in der dynamischen Welt der digitalen Vermögenswerte bewegen und von den Vorteilen der VWAP-Schlusskurse und des umfassenden Exposure gegenüber den zehn wichtigsten Kryptowährungen profitieren."

Der Index wird vierteljährlich überprüft und als Preisindex in US-Dollar berechnet. Durch Kappungsfaktoren wird eine Übergewichtung einzelner Indexkomponenten vermieden. Detaillierte Informationen zum Index, dessen Methodik und den Indexdaten sind auf der MarketVector-Website verfügbar.

Wichtige Indexmerkmale

MarketVectorTM Digital Assets Max 10 VWAP Close Index (Tickersymbol: MVDAMV)

Anzahl der Komponenten: 9

Basisdatum: 31. Dezember 2018

Basiswert: 100

Über MarketVector Indexes www.marketvector.com

MarketVector IndexesTM ("MarketVector") ist ein regulierter Benchmark-Administrator in Europa mit Sitz in Deutschland, der bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) registriert ist. MarketVector unterhält Indizes unter den Namen MarketVectorTM, MVIS und BlueStar. MarketVector widmet sich dem Ziel, Indexinnovationen weltweit voranzutreiben. Bekanntheit hat das Unternehmen vor allem durch seine breite Palette an thematischen Indizes, seine langjährige Erfahrung mit Hard-Asset-Linked-Aktienindizes sowie seine bahnbrechende Digital-Asset-Indexfamilie erlangt. MarketVector ist stolz, mit mehr als 25 Emittenten börsennotierter Produkte (Exchange-Traded Products, ETPs) und Indexfondsmanagern in globalen Märkten zusammenzuarbeiten, die ein Gesamtvermögen von rund 27 Milliarden US-Dollar verwalten.

Über Deutsche Digital Assets (DDA) www.deutschedigitalassets.com

Die Deutsche Digital Assets (DDA) ist der vertrauenswürdige Komplettanbieter für Anleger, die in Krypto-Assets investieren wollen. DDA bietet eine Auswahl an Krypto-Anlageprodukten und -Lösungen an, die von passiven bis hin zu aktiv verwalteten Positionen reichen, sowie White-Labeling-Dienstleistungen für Vermögensverwalter. Die Exzellenz von DDA durch vertraute, bewährte Anlagevehikel bietet Anlegern die Qualitätsgarantien, die sie von einem erstklassigen Vermögensverwalter erwarten. Zugleich setzt sich DDA dafür ein, die Verbreitung von Krypto-Assets voranzutreiben.

