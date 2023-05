Das Unternehmen will bis Jahresende in die Gewinnzone kommen

Steigerung der Bruttomarge um 802 Basispunkte auf 65,4 im Jahresvergleich

Steigerung des jährlich wiederkehrenden Umsatzes pro Kunde ("ARPA") um 11 im Jahresvergleich

Geplante Maßnahmen zur Senkung der Betriebskosten in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 um mindestens 6 Millionen Dollar auf Jahresbasis

Q4 Inc. (TSX:QFOR) ("Q4" oder das "Unternehmen"), ein führender Anbieter einer Kommunikationsplattform für die Kapitalmärkte, gab heute seine Finanzergebnisse für den Dreimonatszeitraum bis zum 31. März 2023 bekannt. QFOR berichtet in US-Dollar und in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards ("IFRS").

"Ich bin stolz auf die Fähigkeit unseres Teams, trotz gedämpfter Kapitalmarktaktivitäten im ersten Quartal weiterhin organisches Wachstum zu erzielen", erklärte Darrell Heaps, Gründer und Chief Executive Officer. "Bei mehr als der Hälfte unserer Auftragseingänge handelte es sich um Erweiterungen für bestehende Kunden, die ihren Q4-Stack durch neue Module wie Engagement Analytics, CRM und ESG-Add-ons ergänzen. Das Ergebnis vertieft unsere Kundenbeziehungen, fördert die Loyalität und steigert die Gewinnspannen."

Finanz-Highlights für das erste Quartal 2023

Umsatz von 14,5 Millionen US-Dollar, ein Plus von 4 gegenüber 13,9 Mio. US-Dollar im ersten Quartal 2022

Anstieg des jährlich wiederkehrenden Umsatzes 1 im Jahresvergleich um 5,3 auf 55,6 Mio. US-Dollar

im Jahresvergleich um 5,3 auf 55,6 Mio. US-Dollar Anstieg des ARPA im Jahresvergleich um 11 auf 20.411 US-Dollar, was in erster Linie auf bestehende Kunden zurückzuführen ist, die neue Abonnements abschließen

Steigerung der Bruttomarge um 802 Basispunkte auf 65,4 im Jahresvergleich

Bereinigtes EBITDA 2 von (4,5) Mio. US-Dollar, eine Verbesserung um 37 gegenüber (7,1) Mio. US-Dollar im ersten Quartal 2022

von (4,5) Mio. US-Dollar, eine Verbesserung um 37 gegenüber (7,1) Mio. US-Dollar im ersten Quartal 2022 Nettoverlust von (7,1) Mio. US-Dollar bzw. 0,18 US-Dollar pro Aktie

Zum 31. März 2023 standen dem Unternehmen Liquiditätsreserven in Höhe von 46,3 Mio. US-Dollar zur Verfügung, darunter 23,8 Mio. US-Dollar an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten, sowie eine nicht in Anspruch genommene Kreditlinie in Höhe von 22,5 Mio. US-Dollar

"Wir haben das erste Quartal mit einer Bruttomarge von 65,4 planmäßig abgeschlossen", kommentierte Darrell Heaps. Diese Leistung ist auf die erfolgreiche Umsetzung mehrerer Initiativen zurückzuführen, darunter unsere virtuelle Veranstaltungsplattform, unsere Festdatenverträge, die Einführung der Webmanagement-App auf Capital Connect und der Aufbau unserer Aktivitäten in Lateinamerika. Diese strukturellen Veränderungen sind dauerhaft und nachhaltig und werden sich auf die weitere Steigerung der Bruttomarge bis zum Ende des Jahres auswirken, die Ende 2023 im mittleren 70%-Bereich liegen dürfte."

Operative Highlights

Mehr als 1.800 Kunden und Agenturen waren im ersten Quartal auf der Q4 Capital Connect Plattform aktiv und gewannen neue und einzigartige Einblicke bei gleichzeitiger Verbesserung der Arbeitsabläufe

Einführung der Engagement-Analytics-Suite, eines innovativen Benchmarking- und Investoren-Targeting-Tools, das auf der Grundlage von Millionen von Investoren-Interaktionen entwickelt wurde

Einleitung der Integration von generativer KI in unsere Produkte, proprietären Daten und Echtzeit-Analysen

Verbessertes CRM mit E-Mail-Integration und neuer mobiler App, mit erweiterter Funktionalität, die die Outreach-Strategien für IR-Fachleute stärken wird

Im ersten Quartal wurden mehr als 100.000 neue Q4-Konten eingerichtet; ein Anstieg um mehr als 50 seit Ende 2022. Bis heute haben sich mehr als 286.000 Anleger für diesen Plattformdienst angemeldet

Mehr als 16 Millionen Anleger haben im Quartal monatlich auf die IR-Websites des Q4-Netzwerks zugegriffen

Ankündigung einer Partnerschaft mit Novisto, die es Unternehmen ermöglichen wird, ihre ESG-Berichte über die innovative Plattform von Q4 zu erstellen und ihren Kunden eine ESG-Datenmanagementlösung zur Verbesserung ihrer Nachhaltigkeitsberichte anzubieten

"Im gesamten Unternehmen setzen wir weiterhin mehrere Hebel in Bewegung, um das profitable Wachstum zu beschleunigen", erklärte Donna de Winter, Chief Financial Officer. "Wir haben gezielte Maßnahmen ergriffen, um unsere Betriebskosten deutlich zu senken und so unsere Aussichten auf ein positives EBITDA und einen positiven Cashflow im Jahr 2023 zu verbessern."

Konkret beschleunigt das Unternehmen die Umsetzung der folgenden strategischen Maßnahmen:

Weiterer Ausbau von Vertrieb und Marketing mit Schwerpunkt auf der Einführung von Datenanalysen und verbessertem CRM bei bestehenden Kunden weltweit

Ausbau der Aktivitäten in Lateinamerika, um die globalen Lieferkapazitäten für eine optimale Zusammenarbeit mit den Kunden zu bündeln

Technologisch unterstützte Skalierung in unseren Kernangeboten, die eine Verringerung des Arbeitsaufwands ermöglicht

Diese Maßnahmen sollen die jährlichen Betriebskosten um mindestens 6,0 Mio. US-Dollar senken, wobei die Verbesserungen im zweiten Quartal sichtbar werden und sich in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 fortsetzen dürften.

Normal Course Issuer Bid

Das Unternehmen erneuerte am 29. März sein Normal Course Issuer Bid ("NCIB"), das dem Unternehmen die Flexibilität verschafft, in den nächsten zwölf Monaten bis zu 2.134.343 Aktien zurückzukaufen. Während des vorangegangenen NCIB, das im 1. Quartal endete, kaufte das Unternehmen 379.400 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 2,52 US-Dollar zurück und vernichtete sie.

Hinweise zum Webcast

Q4 wird am Montag, 15. Mai 2023, um 9.30 Uhr ET einen Webcast einrichten, um die Geschäftsergebnisse des Unternehmens zu erörtern. Die Teilnehmer können sich vorab anmelden oder den Webcast unter https://events.q4inc.com/attendee/223412388 live mitverfolgen. Ergänzendes Informationsmaterial wird mindestens fünfzehn Minuten vor Beginn des Events bereitgestellt. Kurz nach dem Event wird eine Aufzeichnung des Webcasts unter investors.q4inc.com zur Verfügung gestellt.

Fragen des Publikums werden über die Q4-Plattform in Echtzeit beantwortet. Investoren können ihre Fragen auch vorab an ir@q4inc.com richten oder über unsere IR-Website stellen. Soweit zeitlich möglich, werden wir auf Ihre Fragen während des Webcasts eingehen oder sie im Anschluss beantworten. Wir freuen uns über Ihr Interesse.

Der ungeprüfte konsolidierte Zwischenabschluss von Q4 sowie die Erläuterungen und Analysen des Managements für die drei Monate bis zum 31. März 2023 werden auf der IR-Website von Q4 und auf SEDAR unter www.sedar.com veröffentlicht.

Ergebnisse des ersten Quartals 2023

Ausgewählte Finanzkennzahlen

Umsatz Drei Monate zum 31. März 2023 2022 Veränderung Veränderung (Beträge in Tausend US-Dollar) Capital Markets-Plattform 13.182 12.864 318 2,5 Plattformdienste 1.298 1.063 235 22,1 Sonstige 19 18 1 Gesamtumsatz 14.499 13.945 554 4,0 Bruttogewinn 9.486 8.006 1.480 18,5 Anteil am Gesamtumsatz 65,4 57,4

Wichtige Leistungsindikatoren

31. März 2023 31. März 2022 Veränderung Veränderung (in USD) Jährlich wiederkehrender Umsatz (in Millionen US-Dollar) 55,6 52,8 2,8 5,3 Durchschnittlicher wiederkehrender Umsatz je Kunde 20.411 18.404 2.007 10,9

Ergebnisse der Geschäftstätigkeit

Die nachstehende Tabelle bietet einen Überblick über die konsolidierte Verlust- und Gesamtergebnisrechnung für die drei Monate bis zum 31. März 2023 und 2022:

Drei Monate zum 31. März 2023 2022 (Beträge in Tausend US-Dollar) Umsatz 14.499 13.945 Direkte Umsatzkosten 5.013 5.939 Bruttogewinn 9.486 8.006 Betriebsausgaben Vertrieb und Marketing 4.880 5.144 Forschung und Entwicklung 4.299 4.130 Allgemeine Verwaltungskosten 5.526 5.771 Abschreibungen 941 901 Devisenverluste (-gewinne) 7 (597) Sonstige Ausgaben 324 280 Betriebsausgaben insgesamt 15.977 15.629 Verlust aus laufender Geschäftstätigkeit (6.491) (7.623) Finanzierungskosten 12 21 Finanzertrag (92) (3) Verlust durch Wertminderung 634 Gewinn aus derivativen Finanzinstrumenten (1.104) Verlust vor Ertragsteuern (7.045) (6.537) Ertragsteuern 53 60 Nettoverlust (7.098) (6.597) Sonstige Erträge (Verluste) Wechselkursgewinne (-verluste) aus Geschäftstätigkeiten im Ausland 22 (11) Nettoverlust und Gesamtverlust (7.076) (6.608) Unverwässerter und verwässerter Verlust je Aktie (0,18) (0,17) Gewichteter Durchschnitt der Stammaktien in Umlauf unverwässert und verwässert 39.919 39.624

Wichtige Bilanzinformationen

31. März 2023 31. Dezember 2022 Veränderung Veränderung (Beträge in Tausend US-Dollar) Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 11.589 21.536 $(9.947) (46,2) Kurzfristige Investitionen 12.222 7.607 4.615 60,7 Summe Vermögenswerte 67.402 73.832 (6.430) (8,7) Summe Verbindlichkeiten 29.574 29.459 115 0,4 Langfristige Verbindlichkeiten insgesamt 9.181 8.210 971 11,8

Nicht-IFRS-Kennzahlen und Überleitung von Nicht-IFRS-Kennzahlen

In dieser Pressemitteilung sind bestimmte Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen aufgeführt, darunter die vom Management verwendeten Leistungskennzahlen, die im Allgemeinen von unseren Wettbewerbern mit Software-as-a-Service-Geschäftsmodellen ("SaaS") berichtet werden. Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen sind nicht IFRS-konform, haben keine durch IFRS definierte und standardisierte Bedeutung und sind daher mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mit ähnlichen, von anderen Unternehmen veröffentlichten Kennzahlen vergleichbar. Diese Finanzkennzahlen werden als ergänzende Informationen zu den IFRS-Finanzkennzahlen veröffentlicht und ermöglichen ein besseres Verständnis unserer Geschäftsergebnisse aus Sicht des Managements. Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen sollten keinesfalls isoliert bewertet oder als Ersatz für eine Analyse unserer IFRS-Finanzkennzahlen herangezogen werden. Diese Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen und Branchenmetriken werden verwendet, um Investoren zusätzliche Kennzahlen für unsere Betriebsleistung und Liquidität an die Hand zu geben und auf diese Weise Trends unserer Geschäftsentwicklung zu verdeutlichen, die bei einer ausschließlichen Verwendung von IFRS-Finanzkennzahlen möglicherweise nicht erkennbar wären. Wir gehen zudem davon aus, dass Wertpapieranalysten, Investoren und andere interessierte Parteien bei der Bewertung ähnlicher Unternehmen häufig auf Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen und Branchenmetriken zurückgreifen. Außerdem verwendet die Geschäftsführung Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen und Branchenmetriken, um Vergleiche der Betriebsleistung in verschiedenen Zeiträumen zu ermöglichen, jährliche Betriebsbudgets und -prognosen zu erstellen und die Komponenten der Vergütung für Führungskräfte festzulegen.

EBITDA und bereinigtes EBITDA

Wir definieren EBITDA als Nettoverlust, bereinigt um Abschreibungen, Finanzierungskosten, Finanzerträge und Ertragsteuern. Das bereinigte EBITDA ist eine ergänzende Kennzahl, die von der Geschäftsleitung verwendet wird, um unsere finanzielle und betriebliche Leistung ohne Berücksichtigung von Finanzierungsmethoden oder Kapitalstruktur zu bewerten. Für das bereinigte EBITDA wird das EBITDA um folgende Faktoren bereinigt: aktienbasierte Vergütungen, nicht realisierte Wechselkursverluste und (-gewinne), Verluste (Gewinne) aus derivativen Finanzinstrumenten, Abfindungen und damit verbundene Kosten, Verluste aus Wertminderungen, Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten. Wir sind der Ansicht, dass das EBITDA und das bereinigte EBITDA, zwei Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen, bei der Bewertung unseres operativen Cashflows hilfreich sind, da sie die Auswirkungen von nicht zahlungswirksamen Kosten sowie einmaligen oder nicht wiederkehrenden Posten, die in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Gesamtertragsrechnung ausgewiesen sind, ausblenden. Die vom Unternehmen verwendeten Definitionen von EBITDA und bereinigtem EBITDA können sich von gleich lautenden Kennzahlen unterscheiden, die andere Unternehmen verwenden. Die nachstehende Tabelle zeigt die Überleitung des bereinigten EBITDA zum Nettoverlust für die jeweiligen Zeiträume.

Drei Monate zum 31. März 2023 2022 (Beträge in Tausend US-Dollar) Nettoverlust (7.098 (6.597 Abschreibungen 941 901 Finanzierungskosten(1) 12 21 Finanzertrag (92 (3 Ertragsteuern 53 60 EBITDA (6.184 (5.618 Sonstige Anpassungen Aktienbasierte Vergütungen(2) 426 148 Nicht realisierte Wechselkursverluste (-gewinne)(3) 7 (597 Gewinn aus derivativen Finanzinstrumenten(4) (1.104 Verlust durch Wertminderung 634 Abfindungen und damit verbundene Kosten(5) 447 Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten(6) 212 22 Bereinigtes EBITDA (4.458 (7.149 EBITDA-Verlust je Aktie (0,15 (0,14 Bereinigter EBITDA-Verlust je Aktie (0,11 (0,18

Hinweis: (1) Die Finanzierungskosten beziehen sich überwiegend auf Zinsen und den Anstieg von Finanzverbindlichkeiten. (2) Die Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen beinhalten nicht zahlungswirksame Ausgaben, die im Zusammenhang mit der Ausgabe von Aktienoptionen im Rahmen unseres Legacy Equity Incentive Plan ("LEIP") an unsere Mitarbeiter und Direktoren verbucht wurden. Die im Rahmen des Legacy Equity Incentive Plan gewährten Aktienoptionen wurden im Zuge des Börsengangs im Jahr 2021 zu Optionen im Rahmen unseres Omnibus Equity Incentive Plan ("Omnibus Plan"). Dieser Betrag beinhaltet auch die im Rahmen des Omnibus Plan gewährten Restricted Share Units ("RSUs"), Performance Share Units ("PSUs") und Deferred Share Units ("DSUs"). (3) Diese Berichtigungen entsprechen der Wertänderung der in Fremdwährung durchgeführten Transaktionen, die in den Jahresabschlüssen vor der Begleichung der Rechnungen verbucht werden. (4) Bei diesen Anpassungen handelt es sich um Fair-Value-Anpassungen der ausstehenden Optionsscheine. (5) Bezieht sich auf Abfindungen und damit zusammenhängende Ausgaben, die in den Verwaltungs- und sonstigen Ausgaben enthalten sind. (6) Diese Ausgaben beziehen sich auf Fach-, Beratungs- und sonstige Gebühren, die nicht wiederkehrend sind.

Freier Cashflow

Der freie Cashflow entspricht dem Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit ohne Zugänge zu Sachanlagen und Ausrüstung. Wir verwenden den freien Cashflow, eine Nicht-IFRS-Finanzkennzahl, um die Höhe der für Dividendenzahlungen, Schuldentilgung und andere Investitions- und Finanzierungstätigkeiten verfügbaren Zahlungsmittel zu bemessen. Aus unserer Sicht können diese Informationen für Investoren und Analysten von Nutzen sein, um die Performance des Unternehmens im Hinblick auf seine Fähigkeit zu bewerten, nichtdiskretionäre Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen. In der folgenden Tabelle wird der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit zum freien Cashflow übergeleitet:

Drei Monate zum 31. März 2023 2022 (Beträge in Tausend US-Dollar) Cashflow aus (verwendet bei) laufender Geschäftstätigkeit (5.957) (7.592) Erwerb von Immobilien und Ausrüstung (42) (279) Freier Cashflow (5.999) (7.871)

Wichtige Leistungsindikatoren

In dieser Pressemitteilung werden unter anderem die Kennzahlen "jährlich wiederkehrender Umsatz" bzw. "ARR" und "durchschnittlicher wiederkehrender Umsatz je Kunde" bzw. "ARPA" verwendet. Hierbei handelt es sich um wichtige Leistungskennzahlen, die uns helfen, unser Geschäft zu bewerten, unsere Performance zu messen, Trends zu erkennen, die sich auf unser Geschäft auswirken, Geschäftspläne zu erstellen und strategische Entscheidungen zu treffen. Unsere wichtigsten Leistungskennzahlen können auf eine andere Art berechnet werden als ähnlich lautende Leistungskennzahlen, die andere Unternehmen verwenden. Die Definitionen dieser wichtigen Leistungskennzahlen finden Sie unter der Überschrift "Key Performance Indicators" in den Erläuterungen und Analysen der Geschäftsführung für die drei Monate zum 31. März 2023 und 2022.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. In bestimmten Fällen können zukunftsgerichtete Aussagen anhand von Wörtern wie "erwarten", "fortsetzen", "antizipieren", "beabsichtigen", "anstreben", "planen", "glauben", "budgetieren", "schätzen", "prognostizieren", "vorhersehen", "annähernd", "abzielen" oder negativen Varianten dieser oder ähnlicher Wörter und/oder von Aussagen erkannt werden.

Diese zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf unsere zukünftigen finanziellen Aussichten und erwarteten Ereignisse oder Ergebnisse und beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf, Informationen über: die Finanzlage, die Finanzergebnisse, die Geschäftsstrategie, die Leistung, die Errungenschaften und die Wachstumsstrategien des Unternehmens; die Budgets, den Betrieb und die Steuern des Unternehmens; Beurteilungen und Schätzungen, die sich auf unsere Abschlüsse auswirken; den Markt, in dem das Unternehmen tätig ist; Branchentrends und die Wettbewerbsposition des Unternehmens; die Erweiterung des Produktangebots des Unternehmens; Trends bei den Ausgaben für Forschung und Entwicklung und den allgemeinen Verwaltungskosten, jeweils als Prozentsatz des Umsatzes; geplante Kürzungen in den Bereichen Vertrieb und Marketing sowie Forschung und Entwicklung; der Zeitplan und das Tempo für das Erreichen der Rentabilität; und die Erwartungen hinsichtlich des Wachstums des Kundenstamms, des Umsatzes und des Umsatzpotenzials des Unternehmens.

Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf unseren Überzeugungen, Schätzungen und Annahmen auf der Grundlage unserer Erfahrung und Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen sowie anderer Faktoren, die wir unter den gegebenen Umständen für angemessen und vernünftig halten. Trotz des sorgfältigen Verfahrens bei der Erstellung und Überprüfung von zukunftsgerichteten Informationen kann keine Garantie dafür übernommen werden, dass sich die zugrunde liegenden Überzeugungen, Schätzungen und Annahmen als richtig erweisen. Zu den Annahmen, die den zukunftsgerichteten Informationen in dieser MD&A zugrunde liegen, gehören unsere Fähigkeit, weiterhin in die Infrastruktur zu investieren, um unser Wachstum und unsere Markenbekanntheit zu fördern; unsere Fähigkeit, unsere technologische Infrastruktur und die Funktionen unserer Plattform zu pflegen und zu verbessern; unsere Fähigkeit, neue Produkte zu entwickeln und zu implementieren; unsere Fähigkeit, Wachstumschancen wahrzunehmen und unsere Wachstumsstrategie umzusetzen; unsere Fähigkeit, unseren Marktanteil auszubauen und in neue Regionen zu expandieren; der adressierbare Markt für unsere Produkte; unsere Fähigkeit, wichtige Mitarbeiter zu binden; unsere Fähigkeit, bestehende Kundenbeziehungen zu pflegen und die Nutzung unserer Plattform und Produkte durch unsere Kunden zu erweitern; unsere Fähigkeit, bestehende Beziehungen zu unseren derzeitigen Dienstleistern, Zulieferern, Vertriebspartnern und anderen Drittparteien zu ähnlichen Bedingungen aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, unsere geografische Reichweite zu erhalten und zu vergrößern; unsere Fähigkeit, unsere Expansionspläne zu verwirklichen; unsere Fähigkeit, Finanzierungen zu akzeptablen Bedingungen oder überhaupt zu erhalten; die Auswirkungen von Wettbewerb; die Veränderungen und Trends in unserer Branche oder der globalen Wirtschaft; Änderungen von Gesetzen, Regeln, Vorschriften und globalen Standards sowie das Nichteintreten der nachstehenden Risiken und Unwägbarkeiten.

In Anbetracht dieser Risiken und Ungewissheiten werden die Anleger davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen, einschließlich finanzieller Prognosen, zu verlassen. Alle zukunftsgerichteten Informationen, die in dieser MD&A enthalten sind, beziehen sich nur auf das Datum der jeweiligen Erklärung. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder die Ergebnisse von Änderungen dieser Aussagen öffentlich bekannt zu geben, um zukünftigen Ereignissen oder Entwicklungen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Vergleiche der Ergebnisse des aktuellen und früherer Zeiträume sind nicht als Ausdruck künftiger Trends oder als Hinweise auf künftige Leistungen zu verstehen, es sei denn, sie werden ausdrücklich als solche bezeichnet, und sollten nur als historische Daten betrachtet werden. Die genannten Meinungen, Schätzungen oder Annahmen werden im Abschnitt "Summary of Factors Affecting our Performance" detailliert beschrieben und sollten von potenziellen Investoren sorgfältig geprüft werden.

Weitere Informationen zu Q4 sind auf SEDAR unter www.sedar.com im Profil des Unternehmens erhältlich.

Über Q4 Inc.

Q4 Inc. (TSX: QFOR) ist ein führender Anbieter einer Kommunikationsplattform für die Kapitalmärkte, die die Art und Weise verändert, wie börsennotierte Unternehmen, Investoren und Investmentbanken Entscheidungen mit Blick auf effiziente gegenseitige Begegnungen und eine effiziente Kommunikation miteinander treffen.

Die Q4-Plattform erleichtert die Interaktion auf den Kapitalmärkten mithilfe von Produkten für die IR-Website, Lösungen für virtuelle Veranstaltungen, Engagement Analytics, Investor Relations CRM, Aktionärs- und Marktanalysen sowie Überwachungs- und ESG-Tools. Die Q4-Plattform ist die einzige ganzheitliche Kapitalmarktplattform, die digital Kontakte fördert, Auswirkungen analysiert und auf das richtige Engagement abzielt, damit börsennotierte Unternehmen schneller und intelligenter arbeiten können.

Das Unternehmen ist ein verlässlicher Partner für über 2.650 börsennotierte Unternehmen weltweit, darunter einige der renommiertesten Markenunternehmen der Welt. Bei Q4 wird eine preisgekrönte Unternehmenskultur gepflegt, in der die Mitarbeitenden gefördert werden und sich weiterentwickeln können.

Q4 hat seinen Hauptsitz im kanadischen Toronto und betreibt Niederlassungen in New York und London. Weitere Informationen finden Sie unter www.q4inc.com.

__________________________

1 Der jährliche wiederkehrende Umsatz bzw. Annual Recurring Revenue (ARR) ist ein wichtiger Leistungsindikator. Siehe auch "Wichtige Leistungsindikatoren".

2 Das bereinigte EBITDA ist eine nicht IFRS-konforme Finanzkennzahl. Siehe "Nicht-IFRS-Kennzahlen und Überleitung von Nicht-IFRS-Kennzahlen".

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230515005175/de/

Contacts:

Ansprechpartner für Investoren

Edward Miller

Director, Investor Relations

Tel.: (437) 291-1554

ir@q4inc.com



Ansprechpartnerin für Medienvertreter

Heather Noll

Corporate Communications Manager

media@q4inc.com