Von Mitarbeitern bevorzugte hybride Arbeitsformen stellen Herausforderungen hinsichtlich der Sicherheit und auch des Arbeitsplatzes dar, die Führungskräfte vom Kerngeschäft ablenken

Support, Beratung und Managed Services von Lenovo, die durchgängig bereitgestellt werden, schaffen Wettbewerbsvorteile mit Blick auf Herausforderungen durch hybride Belegschaften/Arbeitsplätze

Lenovo DWS unterstützt Unternehmen bei der Umstellung auf moderne Technologien, die die Betriebskosten senken, Produktivität steigern und intelligente Sicherheit nutzen

Während es für Unternehmen aktuell schwer ist, maßgeschneiderte Technologien für ihre individuellen Geschäftsanforderungen zu finden, bringt die Lenovo Solutions and Services Group (SSG) mit Digital Workplace Solutions (DWS) ein neues Managed-Services-Portfolio mit intelligenten Tools und Systemen auf den Markt. DWS bietet arbeitsbezogene Technologie, Sicherheit, Effizienz und ermöglicht Mitarbeiterzufriedenheit, damit Führungskräfte die zentralen Leistungsergebnisse erzielen können.

Der neuesten Unternehmensstudie von Lenovo1 zufolge geben neun von zehn (90 %) CIOs an, dass sie häufig Geschäftsentscheidungen treffen müssen, die über den Technologieeinsatz hinausgehen. Folgende Herausforderungen hinsichtlich der Belegschaft werden immer wichtiger:

Verwaltung von örtlich verteilten Arbeitskräften (59 %)

Gewinnung/Bindung von Talenten (59 %)

Verwaltung globaler Teams (58 %)

Vielfalt, Gleichstellung und Inklusion (55 %)

"Mit Blick auf die Anpassung von Unternehmen an die im Wandel begriffene Landschaft der hybriden Arbeit hat sich Lenovo der Aufgabe verschrieben, innovative Lösungen für die besonderen Herausforderungen anzubieten" sagte Raghav Raghunathan, General Manager Lenovo Digital Workplace Solutions. "DWS nutzt unsere internen Kapazitäten und das umfassende Partner-Ökosystem, um es Unternehmen mit fortschrittlicher Technologie zu ermöglichen, die Produktivität zu optimieren, die Sicherheit zu verbessern und ein reibungsloses Arbeiten für die Mitarbeiter am digitalen Arbeitsplatz zu ermöglichen."

Lenovo DWS hilft Unternehmen, schneller einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen, indem sie die Managed Services von Lenovo nutzen, die maßgeschneiderte Arbeitsumgebungen enthalten, die den Schwerpunkt auf den Menschen legen und auf die wichtigsten geschäftlichen Belange ausgerichtet sind.

Das in Bezug auf IT-Umgebungen übergreifende Portfolio geht mit einem vollständigen Katalog flexibler End-to-End-Services auf Unternehmen an jedem Punkt ihrer Transformationsphase ein:

Beratungsdienste für den digitalen Arbeitsplatz Diagnose und Gestaltung von Hardware- und Software-Landschaften für Endbenutzer, um die Produktivität und das Benutzererlebnis zu verbessern

Anwendungen zur Produktivitätssteigerung Bereitstellung erstklassiger Lösungen, integrierter und gemanagter Back-End-Authentifizierungen mit einer vorkonfigurierten Suite vollständig integrierter Anwendungen, die zur Maximierung der Effizienz beitragen

Umfassendes intelligentes Gerätemanagement - Koordinierung, Konsolidierung und Verbesserung der Geräteinfrastrukturverwaltung, einschließlich IoT-Geräten der nächsten Generation und BYOD-Integrationen, um Teams für andere vorrangige Aufgaben zu entlasten

Personalisierter Service - Mehr Komfort durch integrierten Support auf Mitarbeiterebene für Geräte und Anwendungen, einschließlich präventivem Support, Automatisierung und Self-Service

Solide Sicherheit - Schutz kritischer Anlagen und Verhinderung von Geschäftsunterbrechungen mit der Implementierung und laufenden Verwaltung von erstklassigen Sicherheitslösungen

Besuchen Sie Lenovo Tech Today, um mehr darüber zu erfahren, wie DWS entfernte, hybride und vor Ort befindliche Arbeitsumgebungen strafft und optimiert. Und ab dem 18. Mai können Sie eine virtuelle Diskussion streamen, die die Funktionen, Vorteile und Vielseitigkeit von Lenovo DWS behandelt.

Über Lenovo

Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) ist ein globales Technologie-Unternehmen mit einem Umsatz von 70 Milliarden US-Dollar, der auf der "Fortune Global 500"-Liste auf Platz 171 geführt wird, 82.000 Mitarbeiter auf der ganzen Welt beschäftigt und jeden Tag Millionen von Kunden in 180 Märkten bedient. Mit der klaren Vision, intelligentere Technologie für alle zu liefern, hat Lenovo seinen Erfolg als weltgrößter PC-Anbieter durch die weitere Expansion in wichtige Wachstumsbereiche wie Server, Speicher, Mobilgeräte, Lösungen und Dienstleistungen ausgebaut. Dieser Wandel in Verbindung mit den weltverändernden Innovationen von Lenovo schafft eine integrativere, vertrauenswürdige und nachhaltige digitale Gesellschaft für alle und überall. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.lenovo.com und die neuesten Meldungen lesen Sie auf unserem StoryHub.

