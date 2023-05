HCLTech, ein führender globaler Technologiekonzern, gab die Erweiterung seiner langjährigen Partnerschaft mit SAP bekannt, um die digitale Transformation in Unternehmen voranzutreiben.

Im Rahmen der erweiterten Zusammenarbeit ist HCLTech Kunde und globaler strategischer Servicepartner für die SAP SuccessFactors Human Experience Management Suite (SAP SuccessFactors HXM Suite) geworden.

HCLTech will die SAP SuccessFactors HXM Suite einsetzen, um die Erfahrungen seiner mehr als 225.000 Mitarbeiter weltweit zu verbessern und seine Rekrutierungs- und Onboarding-Prozesse flexibler zu gestalten. Außerdem HCLTech will die Lösungen Workzone von SAP und von Qualtrics nutzen, um die Erfahrungen seiner Mitarbeiter zu erweitern.

Als vielseitiger SAP-Partner ermöglicht HCLTech es weltweiten Unternehmen dann, die SAP SuccessFactors HXM Suite zusammen mit zahlreichen branchenführenden Cloud-Angeboten unter CloudSMART zu nutzen.

"Unsere Mitarbeiter sind das Herzstück unserer Wachstumsstrategie, und wir sind bestrebt, ihre Fortschritte zu fördern. Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit SAP auszubauen, um unseren Mitarbeitern auch weiterhin die besten Technologien zur Verfügung stellen zu können", so C Vijayakumar, CEO und Managing Director von HCLTech. "Diese Zusammenarbeit bietet uns zudem die Möglichkeit, unsere Kunden dabei zu unterstützen, ihre Mitarbeitererfahrung durch SAP HXM als Teil ihrer digitalen Transformationsagenda zu optimieren."

"Als Early Adopter und Partner von RISE mit SAP weiß HCLTech, dass die erfolgreiche Transformation eines Unternehmens immer bei den Mitarbeitern beginnt", sagte Christian Klein, CEO und Mitglied des Vorstands der SAP SE. "Wir sind überzeugt, dass die Entscheidung von HCLTech für die SuccessFactors HXM Suite von SAP, einschließlich einer starken Servicekomponente, unsere Partnerschaft weiter vertiefen und den Wert für Kunden weltweit steigern wird."

Über HCLTech

HCLTech ist ein weltweit tätiges Technologieunternehmen, das mit über 225.900 Mitarbeitern in 60 Ländern branchenführende Leistungen in den Bereichen Digitaltechnik, Engineering und Cloud anbietet und über ein breites Portfolio an Technologiedienstleistungen und -produkten verfügt. Wir arbeiten mit Kunden aus allen wichtigen Branchen zusammen und stellen Branchenlösungen für die Bereiche Finanzdienstleistungen, Fertigung, Biowissenschaften und Gesundheitswesen, Technologie und Dienstleistungen, Telekommunikation und Medien, Einzelhandel und Konsumgüter sowie öffentlicher Dienst bereit. Die konsolidierten Erträge beliefen sich in den 12 Monaten bis März 2023 auf 12,6 Milliarden Dollar. Besuchen Sie hcltech.com, um zu erfahren, wie wir Ihnen helfen können.

