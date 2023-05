OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Selenskyj/EU:

"Rom, Berlin, Paris und London - der ukrainische Präsident wird bei seiner Europatour nicht müde, für die Sache seines Landes zu werben. Das ist umso bedeutsamer, als seit Wochen über Beginn und Umfang einer Gegenoffensive der ukrainischen Armee spekuliert wird. Wolodymyr Selenskyj hat wiederholt durchblicken lassen, ein solcher Schlag könne nicht ohne weitere massive Waffenlieferungen der Verbündeten anlaufen. Was aber, wenn es den ukrainischen Streitkräften nicht gelingen sollte, an die russische Armee verlorenes Territorium im großen Stil zurückzuerobern? Der Druck mancher westlicher Staaten auf Kiew, mehr Entgegenkommen für Verhandlungen mit Moskau zu zeigen und beispielsweise die Krim abzuschreiben, könnte in dem Fall wachsen."