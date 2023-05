Noch bessere Performance, weniger Latenzen: Frankfurter Rechenzentrum wird neuer europäischer SaaS-Standort

Ivanti, das Technologieunternehmen, das Everywhere Work verbessert und sichert, baut die Infrastruktur seiner Ivanti Neurons-Plattform weiter aus. Ziel ist es, europäischen Kunden eine noch bessere Verfügbarkeit der KI-unterstützten Plattform für die IT-Verwaltung zu bieten. Dazu setzt das Unternehmen ab sofort ein Rechenzentrum in Frankfurt am Main ein. Auf diese Weise verankert Ivanti seine Neurons-Plattform noch stärker in der Region, stellt niedrigere Latenzzeiten sicher und bietet deutschsprachigen sowie europäischen Kunden den idealen Ausgangspunkt für ihre Entwicklung mit Ivanti. Insbesondere für bisherige On-premise-Kunden dürfte dieser Schritt den Einstieg in Ivanti Cloud-Dienste noch attraktiver gestalten.

Mit dem Rechenzentrum profitieren Kunden in der Region von einer besseren Leistung. Da die Dienste vor Ort gehostet werden, ist die Latenzzeit geringer, was die Benutzererfahrung für die europäischen Kunden weiter verbessert. Zudem profitieren die Kunden von der im Markt bewährten Architektur von Microsoft Azure und können sich natürlich auf eine Datenverarbeitung nach DSGVO-Vorgaben verlassen. Mit diesem Rechenzentrumsstandort will Ivanti nicht nur Kunden aus Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH) ansprechen, sondern auch Unternehmen aus weiteren Ländern der Europäischen Union.

"Mit der optimierten Verfügbarkeit von Neurons innerhalb der EU bauen wir das Neurons-Geschäft als wichtige Wachstumsplattform zusammen mit unseren Channel-Partnern aus. Auf diese Weise können wir und unsere Vertriebspartner besser auf die Herausforderungen der Kunden eingehen", sagt Alexander Neff, VP EMEA Central bei Ivanti.

Ivanti Neurons ist eine cloudbasierte Hyperautomatisierungsplattform, die sämtliche Aspekte des modernen IT- und Sicherheitsbetriebs im Unternehmen unterstützt und erleichtert. KI-gesteuerte Bots helfen den Teams, versteckte Soft- und Hardware Assets sowie Cyberbedrohungen zu entdecken, Fehler automatisch und präventiv zu beheben und die komplette Infrastruktur hybrider Arbeitsplätze abzusichern. Die Plattform spürt kontinuierlich Schwachstellen auf und behebt sie. Sie bietet außerdem Einblicke in die Softwarelandschaft und Anwendungsausgaben, sodass Unternehmen die Leistung ihrer IT-Infrastruktur über den gesamten Lebenszyklus hinweg optimieren können. Indem Ivanti Neurons-Lösungen Geräte in die Lage versetzen, sich selbst zu heilen und abzusichern, und Benutzer zur Selbstbedienung befähigen, verbringen IT-Teams weniger Zeit mit der Behebung von Problemen und mehr mit wertschöpfenden Tätigkeiten.

Weitere Informationen zu Ivanti Neurons finden Sie hier.

