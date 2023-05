EQS-News: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Jahresbericht

HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: HORNBACH Gruppe erzielt Rekordumsatz in herausforderndem Umfeld - zurückhaltender Ausblick auf das Geschäftsjahr 2023/24



16.05.2023 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





HORNBACH Gruppe erzielt Rekordumsatz in herausforderndem Umfeld - zurückhaltender Ausblick auf das Geschäftsjahr 2023/24 Umsatz im Geschäftsjahr 2022/23 dank stabiler und starker Nachfrage nach Bau- und Heimwerkersortimenten in beständig inflationärem Umfeld um 6,6 % auf 6,3 Mrd. EUR gesteigert

Marktanteile in Deutschland und in allen internationalen Märkten in einem herausfordernden Umfeld im Vergleich zum Vor-Pandemie-Niveau deutlich gesteigert

Bereinigtes Konzernbetriebsergebnis (EBIT) im Einklang mit Prognose und vorläufigen Zahlen um 20,0 % auf 290,1 Mio. EUR gesunken (+28 % gegenüber 2019/20)

Der Hauptversammlung am 7. Juli 2023 wird eine stabile Dividende von 2,40 EUR vorgeschlagen

Ausblick: Umsatz in etwa auf dem Niveau von 2022/23, bereinigtes EBIT für das Geschäftsjahr 2023/24 angesichts des herausfordernden Umfelds mit Reduktionsrisiko (-5% bis -15%)

Tabelle 1: Kennzahlen HORNBACH Holding AG & Co. KGaA Konzern (in Mio. EUR soweit nicht anders angegeben) Geschäftsjahr 2022/23 Geschäftsjahr 2021/22 ± in % Nettoumsatz 6.263,1 5.875,0 6,6 davon Teilkonzern HORNBACH Baumarkt AG 5.843,1 5.496,1 6,3 Deutschland 2.860,9 2.780,4 2,9 - Übriges Europa 2.982,1 2.715,7 9,8 Flächenbereinigtes Umsatzwachstum (DIY)1) 3,6% 5,4% davon Teilkonzern HORNBACH Baustoff Union GmbH 421,1 377,5 11,6 Rohertrag 2.090,5 2.057,9 1,6 Handelsspanne (in % vom Nettoumsatz) 33,4% 35,0% EBIT 258,5 355,0 -27,2 Bereinigtes EBIT2) 290,1 362,6 -20,0 Bereinigte EBIT Marge 4,6% 6,2% Konzernergebnis vor Steuern 218,3 314,3 -30,5 Konzernjahresüberschuss vor Gewinnanteilen anderer Gesellschafter 167,8 244,5 -31,4 Ergebnis je HORNBACH Holding Aktie (unverwässert/verwässert in EUR) 9,83 12,48 -21,2 Investitionen (CAPEX) 203,5 178,6 13,9

1) ohne Währungskurseffekte; inkl. Bodenhaus-Fachmärkte und Onlinehandel

2) bereinigt um nicht-operative Aufwendungen und Erträge

Bei Prozentangaben und Zahlen können Rundungsdifferenzen auftreten. Prozentangaben sind auf Basis TEUR gerechnet.

Bornheim (Pfalz), Deutschland, 16. Mai 2023. Die HORNBACH Gruppe (HORNBACH Holding AG & Co. KGaA Konzern; ISIN: DE0006083405) hat den Konzernumsatz im Geschäftsjahr 2022/23 (1. März 2022 bis 28. Februar 2023) auf Basis einer robusten Kundennachfrage um 6,6% auf 6.263 Mio. EUR gesteigert. Übereinstimmend mit den prognostizierten Ergebnissen und vorläufigen Zahlen sank das bereinigte EBIT im Jahresvergleich um 20,0% auf 290,1 Mio. EUR. Verglichen mit dem Vor-Pandemie-Niveau (2019/20) bedeutet dies einen Anstieg um 28%. Das Ergebnis je Aktie lag mit 9,83 EUR um 21,2% unter dem Rekordwert des Vorjahres (12,48 EUR). Im Einklang mit ihrer Dividendenpolitik wird die HORNBACH Holding der Hauptversammlung am 7. Juli 2023 eine stabile Dividende von 2,40 EUR vorschlagen. Vor dem Hintergrund der anhaltenden makroökonomischen Herausforderungen durch die weiterhin hohe Inflation und steigende Produktpreise sowie des auch wetterbedingt verhaltenen Starts in die Frühjahrssaison in den meisten Ländern des Geschäftsgebiets bleibt der Vorstand beim Ausblick für das Geschäftsjahr 2023/24 vorsichtig. "Wie schon in den Vorjahren war auch das letzte Geschäftsjahr in einem hohen Maß von Ungewissheit geprägt. Immer wieder mussten wir schnell handeln und auf die teils gravierenden äußeren Einflüsse reagieren. Erfolgreich Handel zu betreiben, bedeutet heute mehr denn je: Schnelligkeit, Anpassungsfähigkeit und frühzeitig die Bedürfnisse der Menschen zu antizipieren. Wie gut uns das im vergangenen Jahr gelungen ist, zeigt ein Blick auf den "Kundenmonitor 2022", bei dem wir in Deutschland als Nummer eins der Baumärkte beim Thema Kundenzufriedenheit abgeschnitten haben. In Schweden und den Niederlanden haben wir Top-Positionen in der Befragung "Retailer of the Year 2022" belegt", so Albrecht Hornbach, Vorstandsvorsitzender der HORNBACH Management AG. In dem herausfordernden Umfeld der vergangenen Jahre hat HORNBACH in Deutschland und in allen internationalen Märkten den Marktanteil im Vergleich zum Vor-Pandemie-Niveau deutlich gesteigert. Im Kalenderjahr 2022 lag der Marktanteil von HORNBACH Baumarkt (GfK3)) in Deutschland bei 14,9% gegenüber 13,1% im Jahr 2019, in Österreich bei 17,8% (2019: 17,0%), in Tschechien bei 34,4% (2019: 33,3%), in den Niederlanden bei 26,1% (2019: 21,1%) und in der Schweiz bei 13,5% (2019: 12,0%). Im Geschäftsjahr 2022/23 wurden vier neue Bau- und Gartenmärkte in Nitra (Slowakei), Enschede (Niederlande), Constanta (Rumänien) und Leipzig (Deutschland) eröffnet. Inflations- und Kostendruck belasten Ergebnis 2022/23 - Vor-Pandemie-Niveau übertroffen Das bereinigte EBIT der HORNBACH Gruppe lag im Geschäftsjahr 2022/23 mit 290,1 Mio. EUR um 28 % über dem Niveau vor Covid (2019/20: 227,0 Mio. EUR). Im Vergleich zum Rekordwert des GJ 2021/22 (362,6 Mio. EUR) ging das bereinigte EBIT wie prognostiziert um 20,0% zurück. Insbesondere die Inflation entlang der gesamten Wertschöpfungskette und der Kostendruck lasteten auf den Margen der Gruppe. Darüber hinaus wirkten sich gestiegene Filial- und Personalkosten aus. Die bereinigte EBIT-Marge lag bei 4,6% (2021/22: 6,2 %). Während das bereinigte EBIT im Teilkonzern HORNBACH Baumarkt um 23,4% auf 241,0 Mio. EUR (2021/22: 314,7 Mio. EUR) zurückging, verbesserte die HORNBACH Baustoff Union das bereinigte EBIT um 6,2% auf 13,8 Mio. EUR (2021/22: 13,0 Mio. EUR) und der Teilkonzern HORNBACH Immobilien um 3,9% auf 55,8 Mio. EUR (2021/22: 53,7 Mio. EUR). Die nicht-operativen Ergebnisbelastungen, die im Wesentlichen auf Bewertungseffekte nach IAS 36 (Impairments) zurückzuführen sind, erhöhten sich im Geschäftsjahr 2022/23 von 7,6 Mio. EUR auf 31,6 Mio. EUR. Dies ist auf die gestiegenen gewichteten durchschnittlichen Kapitalkosten (WACC), insbesondere durch die Veränderung des risikolosen Zinssatzes, zurückzuführen. Das EBIT inklusive nicht-operativer Ergebniseffekte ging um 27,2% auf 258,5 Mio. EUR zurück (2021/22: 355,0 Mio. EUR). Im Ergebnis je Aktie der HORNBACH Holding von 9,83 EUR (2021/22: 12,48 EUR) sind positive Effekte aus der Erhöhung der Anteile an der HORNBACH Baumarkt AG auf 92,15 % zum 28. Februar 2023 enthalten. Vorstand und Aufsichtsrat werden der Hauptversammlung der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA am 7. Juli 2023 im Einklang mit unserer Dividendenpolitik eine stabile Dividende in Höhe von 2,40 EUR je Aktie vorschlagen. Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit stieg auf Konzernebene auf 425,4 Mio. EUR (GJ 2021/22: 344,9 Mio. EUR). Dies ist vor allem auf eine deutliche Verbesserung des Working Capital zurückzuführen. Die Investitionen der HORNBACH Gruppe liegen im Geschäftsjahr 2022/23 mit 203,5 Mio. EUR um rund 14% über dem Vorjahreswert (178,6 Mio. EUR) und spiegeln die vier Neueröffnungen sowie Investitionen für Märkte in den kommenden Jahren und eine Reihe von Marktumbauten wider. Der Free Cashflow nach Investitionstätigkeit und Dividende liegt bei 186,5 Mio. EUR (GJ 2021/22: 134,5 Mio. EUR). HORNBACH bleibt beim Ausblick für 2023/24 zurückhaltend Angesichts der anhaltenden Inflations- und Produktpreisdynamik sowie der außergewöhnlich schlechten Witterungsbedingungen zu Beginn der DIY-Hauptsaison im ersten Quartal 2023/24 bleibt der Vorstand beim Ausblick zurückhaltend und erwartet für den HORNBACH Holding AG & Co. KGaA Konzern einen Nettoumsatz in etwa auf dem Niveau des Geschäftsjahres 2022/23 (6.263 Mio. EUR). In Bezug auf die Ertragsentwicklung hat der schwache Start ins Jahr in Kombination mit den makroökonomischen Herausforderungen die Vorhersagbarkeit zusätzlich erschwert. So kann angesichts des herausfordernden Umfelds ein Rückgang des bereinigten EBIT gegenüber dem Vorjahresniveau (290,1 Mio. EUR) um etwa 5% bis 15% nicht ausgeschlossen werden. "Wenn wir uns die anhaltend hohe Inflation und das verregnete Wetter im März und April in vielen Regionen anschauen sowie die getrübte Konsumstimmung berücksichtigen, dann muss auch klar sein, dass man Erfolg nicht pachten kann. Ergebnisse wie 2022/23 kosten uns allen sehr viel Kraft, denn der Wettbewerb im Handel in Europa ist hart. Als Reaktion auf diese Herausforderungen, legen wir den Fokus verstärkt auf unsere Kostenbasis. Gleichzeitig wollen wir unsere langfristige Wachstumsstrategie und unsere bewährte Dauertiefpreisstrategie fortführen. Aufgrund des verzögerten Starts in die Frühjahrssaison rechnen wir derzeit allerdings mit einem deutlich niedrigeren Ergebnis im ersten Quartal als im Vorjahresquartal", sagte Erich Harsch, Vorstandsvorsitzender der HORNBACH Baumarkt AG. Auf Basis der positiven Branchen- und Verbrauchertrends, insbesondere bei der energetischen Sanierung, zeigt sich der Vorstand in Bezug auf die mittelfristigen Perspektiven des Unternehmens zuversichtlich. "HORNBACH hat in seiner langen Unternehmensgeschichte immer wieder gezeigt, dass wir sehr widerstandsfähig sind und uns auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten gut behaupten und Marktanteile gewinnen", so Erich Harsch. 3) GfK-Definition: Baumärkte größer als 1.000 qm; Daten verfügbar für Deutschland, Niederlande, Österreich, Schweiz und Tschechische Republik Tabelle 2: Sonstige Kennzahlen HORNBACH Holding AG & Co. KGaA Konzern 28. Februar 2023 28. Februar 2022 ± in % Eigenkapital in % der Bilanzsumme 40,1% 40,9% Anzahl der Einzelhandelsfilialen4) 171 167 2,4 Verkaufsfläche in Tqm (BHB)5) 2.035 1.978 2,9 Anzahl Mitarbeiter6) 25.118 24.268 3,5

4) davon 169 HORNBACH Bau- und Gartenmärkte sowie zwei BODENHAUS-Fachmärkte 5) Verkaufsfläche BHB: Geschlossene Halle (beheizt oder unbeheizt): 100%; Überdachte Freifläche (unbeheizt): 50%; Baustoff Drive-in (unbeheizt): 50%; Nichtüberdachte Freifläche (unbeheizt): 25%. 6) Mitarbeiterzahl zum Stichtag 28. Februar, einschließlich passiver Beschäftigungsverhältnisse Hinweis

Der Geschäftsbericht des HORNBACH Holding AG & Co. KGaA Konzerns für das Geschäftsjahr 2022/23 ist online verfügbar unter: www.hornbach-holding.de . Die Bilanzpressekonferenz findet heute um 11 Uhr statt. Die Live-Übertragung ist unter folgendem Link verfügbar: https://media.choruscall.eu/mediaframe/webcast.html?webcastid=k3AJXtRH Über die HORNBACH Gruppe Die HORNBACH Gruppe ist ein unabhängiger, familiengeführter Einzelhandelskonzern unter dem Dach der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, die an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und im SDAX vertreten ist. Die größte Tochtergesellschaft HORNBACH Baumarkt AG betreibt 171 großflächige Bau- und Gartenmärkte (inklusive Fachmärkte) sowie Online-Shops in neun europäischen Ländern. Zum Konzern gehören darüber hinaus die HORNBACH Baustoff Union, ein regionales Baustoffhandelsunternehmen mit 39 Standorten im Südwesten Deutschlands und Frankreich, sowie die HORNBACH Immobilien AG, die für den Konzern Einzelhandelsimmobilien entwickelt. Im Geschäftsjahr 2022/23 (Bilanzstichtag: 28. Februar 2023) erzielte die HORNBACH Gruppe einen Nettoumsatz von 6,3 Mrd. EUR und gehört damit zu den fünf größten Handelsunternehmen für Bau- und Gartenbedarf in Europa. Der Konzern beschäftigt rund 25.000 Mitarbeiter:innen.



Presse- und Investor Relations Kontakt

Antje Kelbert

Leiterin Investor Relations

Tel.: +49 (0) 6348 / 60 2444

antje.kelbert@hornbach.com



Christian Grether

Pressesprecher

Tel.: +49 (0) 6348 / 60 2571

christian.grether@hornbach.com Anne Spies

Senior Investor Relations Manager

Tel.: +49 (0) 6348 / 60 4558

anne.spies@hornbach.com



Jonas Peter

Junior Investor Relations Manager

Tel.: +49 (0) 6348 / 60 5398

jonas.peter@hornbach.com



HORNBACH Holding auf Linkedin



16.05.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com