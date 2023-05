DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

LNG - Der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, sieht ohne den Bau zusätzlicher Flüssiggas-Terminals die Gas-Versorgungssicherheit in Deutschland gefährdet. "Unter ungünstigen Bedingungen für Gasverbrauch und -beschaffung aufgrund niedriger Temperaturen sowie einem vollständigen Ausfall der verbleibenden russischen Lieferungen über die Ukraine nach Europa könnte ansonsten Anfang 2024 eine Gasmangellage drohen", sagte Müller. Daher brauche es zusätzliche LNG-Terminals - auch in Ostdeutschland. "Für den Abtransport der Gasmengen ist es sinnvoll, auch die bei Lubmin vorhandenen Leitungen zu nutzen und den Ausbau der LNG-Infrastruktur nicht nur auf den Nordwesten Deutschlands zu konzentrieren", sagte der Netzagentur-Chef. (Funke Mediengruppe)

CYBERRISIKEN - Deutschlands wichtigste börsennotierte Unternehmen betrachten vor allem geopolitische Krisen, Inflation und Cybervorfälle als Risiken für ihr Geschäft. Mehr als drei Viertel der in den Auswahlindizes DAX, MDAX und SDAX gelisteten Konzerne identifizieren diese Faktoren als Gefahr. Zu diesem Ergebnis kommt eine wissenschaftliche Analyse der Kommunikationsberatung Crunchtime und der Universität Hohenheim. Ausgewertet wurden Risikoberichte und Vorstandsvorworte aus den jüngsten Geschäftsberichten von 151 der in den drei Indizes geführten 160 Konzerne. (Handelsblatt)

WÄHLERGUNST - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) verliert in der Wählergunst immer weiter an Zustimmung. Wie Bild unter Berufung auf das Politikerranking des Instituts INSA meldet, verliert Habeck vier Positionen und rangiert nur noch auf Platz 17. Schlechter werden nur noch die beiden AfD-Vorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla sowie die Linken-Vorsitzende Janine Wissler eingestuft. Beliebtester Politiker bleibt weiterhin Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) auf Platz 1. (Bild)

FINANZAUSGLEICH - Bayern ist mit seinem Vorstoß, gegen den Länderfinanzausgleich zu klagen, nach Informationen von Welt im Lager der fünf Geberländer isoliert. Aus den SPD-regierten Ländern Rheinland-Pfalz und Hamburg kommt scharfe Kritik an den Plänen der bayerischen Staatsregierung. In Hessen und Baden-Württemberg hält man es nicht für zielführend, den sogenannten Finanzkraftausgleich auf dem Klageweg zu reformieren. Baden-Württembergs Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) hält zwar eine Reform für notwendig, es wäre aber "besser, das Thema in einer Föderalismuskommission zu überprüfen", sagte Bayaz. (Welt)

May 16, 2023 00:46 ET (04:46 GMT)

