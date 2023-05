DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

DORINT - Die Kölner Hotelfirma Dorint, nach Motel One der zweitgrößte Übernachtungskonzern in deutschem Besitz, setzt ihren Kampf um ausstehende Corona-Entschädigungen fort. "Wir haben im Gegensatz zu den meist voll entschädigten Privathotels nur 45 Prozent unserer Ausfälle vom Staat erstattet bekommen", berichtet Aufsichtsratschef Dirk Iserlohe dem Handelsblatt. "Wir sehen damit den Gleichheitsgrundsatz in Artikel 3 des Grundgesetzes verletzt." Für die 68 Häuser des Konzerns, der über Zwischengesellschaften der Allkauf-Erbenfamilie Viehof, dem Inhaber des Herforder Textilfabrikanten Leineweber ("Brax") und dem Ehepaar Iserlohe untersteht, geht es um etliche Millionen. "Die Coronapandemie hat uns 180 Millionen Euro gekostet", so Iserlohe. (Handelsblatt)

CAMPARI - Campari-CEO Bob Kunze-Concewitz will die Kapazitäten in den wichtigsten Sektoren verdoppeln und das Asien-Geschäft ausbauen. Es würden in den kommenden drei Jahren 600 Millionen Euro investiert, um die Kapazitäten in den Bereichen Aperitifs, Bourbon, Tequila und Rum zu verdoppeln, sagte der Manager im Interview. Die Marge will er auch über Preiserhöhungen steigern. (Börsen-Zeitung)

BNP - Der Deutschland-Chef der BNP Paribas, Lutz Diederichs, sieht keine andere Bank in Deutschland in den vergangenen zehn Jahren mit einem so einem starken Wachstum wie BNP. Das Geldhaus sei dabei sehr gut diversifiziert, sagte der Manager im Interview. In den vergangenen Jahren habe das Geschäft trotz schwierigem Umfeld bei stabilen Kosten um 8 Prozent pro Jahr zugelegt. Deutschland bleibe auch in Zukunft unser wichtigster strategischer Wachstumsmarkt in Europa. Die Bank denke darüber nach, den Auftritt der verschiedenen Geschäftsbereiche zu vereinheitlichen und die Zugehörigkeit zu BNP Paribas sichtbarer zu machen. (Welt)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/jhe/cbr

(END) Dow Jones Newswires

May 16, 2023 00:48 ET (04:48 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.