The following instruments on XETRA do have their last trading day on 16.05.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 16.05.2023ISIN NameUSP25619AA84 CHUBUT, PROVI. 16/23 REGSXS2154335363 HARLEY DAV.F 20/23XS2176691207 CADES 20/23 MTN REGSUS06051GJC42 BK AMERICA 20/24 FLRXS2176534282 SEB 20/23 MTNUS913017BS77 RAYTHEON TECHNOL. 2040CH0419041345 CEMBRA MONEY 19/23XS2082323630 ARCELORMITT. 19/23 MTNUS65562QBN43 NORD.INV.BK 20/23XS1374344668 AT + T 16/23DE000A32VPM7 FRESEN.MED.CARE O.N. NEUEDE000DB7XQR0 DT.BANK MTN 15/23DE000DB7XRH9 DT.BANK MTN 15/23XS0933547456 DIRECTV HLDGS/FING 13/23