Die Welt der Werbung ist schöner Schein. In letzter Zeit bemühen sich vor allem die Krankenkassen, den Kunden ihre Menschenliebe vorzugaukeln.Von Robert Jakob Die Welt der Werbung ist schöner Schein. In letzter Zeit bemühen sich vor allem die Krankenkassen, den Kunden ihre Menschenliebe vorzugaukeln. Klar doch: Versicherungen verkaufen immer nur das eine: «Peace of Mind». Die Botschaft soll heissen: Sei unbesorgt, wir kümmern uns um dich. Da heisst es schon mal «Hallo Leben» bei kleinen und grossen Wehwehchen bei der CSS.

