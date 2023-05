Berlin - Unionsfraktionsvize Johann Wadephul hat die Reise von Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) nach Saudi-Arabien begrüßt. Baerbock habe "viel aufzuholen" gehabt, sagte der CDU-Politiker am Dienstag im ZDF-Morgenmagazin.



Er denke, dass sie in dieser Hinsicht "auf dem richtigen Weg" sei. Es sei ein "dringend notwendiger Besuch", auf den alle lange gewartet hätten. "Saudi-Arabien ist ebenso wie Ägypten in der Region ein langjähriger, verlässlicher Partner Deutschlands." Die Länder seien nicht nur wirtschaftlich von Interesse, sondern auch für die Sicherheitsstruktur der Region von großer Bedeutung.



"Wir dürfen in diesen Ländern nicht mit dem erhobenen Zeigefinger auftreten, sondern müssen sie als Partner sehen", fügte Wadephul hinzu. Man müsse und solle auf die Menschenrechtssituation hinweisen, aber Außenpolitik sei vor allem Interessenpolitik Deutschlands und Europas.

