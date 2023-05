10 MRD. MEGA-DEAL zwischen ALKEM und LIVENT: Ist Alpha Lithium jetzt der nächste logische Übernahme-Kandidat? Selbst mit einem Projektverkauf wäre Alpha in einer neuen Liga und die Aktie stünde vor einer Neubewertung!

Liebe Leserinnen und Leser,

Die Spannung steigt: Wer ist der nächste?

Jetzt wird es heiß im Milliardenspiel um die besten Lithium-Firmen!

Der Lithiumsektor ist ON FIRE und Anleger sind wie elektrisiert. Grund dafür ist die anstehende Mega-Fusion der beiden Lithium-Player Allkem und Livent, um ihre Kräfte zu bündeln.

Der australische Lithiumkonzern Allkem und sein amerikanischer Konkurrent Livent wollen fusionieren. Durch die Fusion, die vollständig in Aktien erfolgen soll, wird der drittgrößte Lithiumproduzent der Welt entstehen. Die Bewertung des neuen Unternehmens soll bei 10,6 Milliarden US-Dollar liegen.

In direkter Nachbarschaft zu Allkem und Livent in Argentinien befinden sich auch die Projekte von Alpha Lithium Corp. (WKN: A3CUW1), was natürlich direkt zu neuen Spekulationen führt. Die Aktie reagiert bereits stark! Wer noch nicht dabei ist, sollte sich sputen und an schwächeren Tagen zukaufen! Wir gehen davon aus, dass Alpha Lithium Corp. (WKN: A3CUW1) bereits auf den Listen der großen Spieler steht und schon bald eine erhebliche Neubewertung erfahren dürfte!

Denn die Lithiumbranche ist in unglaublicher Bewegung und nur noch wenige fortgeschrittene Projekte sind in den Händen kleinerer Entwickler. Hier muss man kein Experte sein, um sich vorzustellen, was als nächstes passieren könnte!