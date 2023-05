Technologiegestütztes Risikomanagement, Asset-Optimierung und Handelsdienstleistungen jetzt für erneuerbare Assets in Norwegen, Schweden, Dänemark und Finnland verfügbar

Trailstone Group, ein globales Energie- und Technologieunternehmen, gab heute bekannt, dass es in Norwegen, Schweden, Dänemark und Finnland Risikomanagement für erneuerbare Energien, Asset-Optimierung und Handelsdienstleistungen anbietet. Das Unternehmen kann eine Reihe von Produkten im Bereich der erneuerbaren Energien implementieren, einschließlich Stromabnahmevereinbarungen (PPAs), Dienstleistungen zum Management von Ungleichgewichtsrisiken und Management von Herkunftsnachweisen (GoOs). Seit 2013 hat Trailstone ähnliche Dienstleistungen für mehr als 18.000 MW an Assets für erneuerbare Energien in der EU, Großbritannien und den USA erbracht und hat vor kurzem begonnen, ähnliche Dienstleistungen in Japan anzubieten.

Der Zustrom von neuem intermittierendem erneuerbarem Strom in den letzten fünf Jahren hat die Komplexität der nordischen Strommärkte erheblich gesteigert, und die nordische Region wird ihre Wind- und Solarkapazitäten bis 2030 voraussichtlich verdreifachen. In den Jahren 2023 und 2024 wird eine Reihe von Marktreformen implementiert, um die weitere Entwicklung der erneuerbaren Energien zu unterstützen und Nord Pool stärker in die europäischen Strommärkte zu integrieren. Die erwarteten Reformen umfassen eine flussbasierte Marktkopplung, die Einführung von Flexibilitätsmärkten und die Umstellung auf eine 15-minütige Auflösung an den Intraday-Märkten. Trailstone hat Eigentümern und Entwicklern von Wind- und Solaranlagen bei ähnlichen Marktreformen auf der ganzen Welt geholfen und ist gut positioniert, um Asset-Eigentümern in den nordischen Ländern bei der Minimierung von Risiken und der Optimierung von Renditen zu helfen, wenn sich die Nord Pool-Märkte weiterentwickeln.

Ante Pogacic, Global Head of Power and Renewables bei Trailstone sagte: "Die nordischen Strommärkte folgen einem ähnlichen Trend, bei dem wir unseren Kunden auch in anderen globalen Märkten geholfen haben, da die Welt mehr Wind- und Solarenergie installieren will. Eigentümer und Entwickler erneuerbarer Energien, die Strom an Nord Pool verkaufen, benötigen Lösungen wie unsere KI-gestützte Optimierungsplattform, um die steigende Marktkomplexität zu managen, und wir freuen uns, dass wir unsere Dienstleistungen und Erfahrungen erweitern können."

In den letzten 30 Jahren war die Wasserkraft aufgrund ihrer Energiespeicherkapazität und ihrer flexiblen Erzeugung das wichtigste Ausgleichsinstrument im nordischen Stromsystem. In den kommenden Jahren werden sowohl der Wert der flexiblen Wasserkraft als auch die Herausforderungen für die intermittierende Wind- und Solarstromerzeugung steigen. In den letzten Jahren mit einem schlechten hydrologischen Teil, in denen die nordischen Länder unterdurchschnittliche Niederschläge erhielten, wurde der erzielte Preis für die Wind- und Solarproduktion im Verhältnis zum Strompreis reduziert. Eine von Trailstone durchgeführte Analyse stellte beispielsweise fest, dass die Eigentümer von Windkraftanlagen in den nordischen Ländern im Jahr 2022, in dem die Stromerzeugung aus Wasserkraft geringer ausfiel als erwartet, im Durchschnitt 70 bis 75 des Marktpreises für Strom erzielten und deutlich erhöhte Ausgleichskosten hatten.

Geir Dvergastein, Market Manager, Norwegen, bei Nord Pool, sagte: "Mit Marktteilnehmern wie Trailstone, die die Einspeisung von Wind- und Solarstrom intelligent optimieren können, sind wir zuversichtlich, dass wir die notwendigen Reformen implementieren können, um die Verlagerung hin zu mehr intermittierender erneuerbarer Stromerzeugung zu unterstützen und gleichzeitig eine zuverlässige und effiziente Stromversorgung sicherzustellen."

Die firmeneigene Optimierungsplattform von Trailstone nutzt robuste Wettermodelle, Datenanalysen und künstliche Intelligenz (KI), um das Angebot an erneuerbaren Energien besser vorherzusagen und die Renditen für Asset-Eigentümer zu optimieren. Die erfahrenen Risikomanagement- und Handelsteams von Trailstone nutzen die Plattform, um Ungleichgewichte zu managen, die durch wetterbedingte Produktionsrisiken verursacht werden. Dadurch werden die Eintrittsbarrieren für Asset-Entwickler gesenkt und die Implementierung von mehr Wind- und Solarstromerzeugung ermöglicht. Auf der Netzebene ermöglicht eine Verbesserung der Effektivität und Effizienz, mit der erneuerbare Energien gemanagt werden, dass mehr Assets an das Netz angeschlossen werden können, was den Reservebedarf und die Kosten senkt, welche allesamt ein besseres Umfeld für den Endverbraucher zur Verfügung stellen.

Über Trailstone

Trailstone ist ein globales Handels- und Asset-Management-Unternehmen für erneuerbare Energien, das Risikomanagement und Energieoptimierung zur Verbesserung der Produktions- und Finanzerträge bereitstellt. Das Unternehmen bietet eine vollautomatische End-to-End-Plattform für das Management von Strom aus erneuerbaren Energien an, die sich auf eine erfolgreiche Erfolgsbilanz im Energiehandel stützt. Die firmeneigene Technologie von Trailstone nutzt Datenanalyse und Meteorologie, um seinen Kunden robuste Modellierungs-, Vorhersage- und Transaktionsfähigkeiten zu bieten. Trailstone wurde im April 2013 gegründet. Bis heute hat Trailstone bei der Optimierung von mehr als 18.000 MW Assets im Bereich der erneuerbaren Energien mitgewirkt und ist in 20 Ländern tätig. Erfahren Sie mehr unter www.trailstonegroup.com.

