DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

TAGESTHEMA

Die chinesische Wirtschaft hat sich im April belebt, bleibt aber hinter den Erwartungen zurück. Dies zeigen neue offizielle Daten zur Industrieproduktion und zum Konsum des Nationalen Statistikamtes. Beide legten zu, profitierten aber auch von einer niedrigen Vergleichsbasis aus dem Vorjahresmonat, als die wirtschaftliche Entwicklung durch coronabedingte Lockdowns belastet wurde.

Der Umsatz im Einzelhandel, eine wichtiger Konsumindikator, stieg im Vorjahresvergleich um 18,4 Prozent, nach 10,6 Prozent im März, teilte das Nationale Statistikamt mit. Ökonomen in einer Umfrage des Wall Street Journal hatten allerdings im Schnitt mit 20,5 Prozent gerechnet. Im Vergleich zum Vormonat März betrug der Anstieg 0,49 Prozent.

Chinas Industrieproduktion wuchs im April um 5,6 Prozent im Vorjahresvergleich, nach 3,9 Prozent im März. Aber auch sie blieb hinter den 11,0 Prozent zurück, die die Ökonomen im Schnitt erwartet hatten. Im Vergleich zum Vormonat März sank die Industrieproduktion, der Rückgang betrug 0,47 Prozent.

Die Arbeitslosenrate in den chinesischen Städten sank auf 5,2 Prozent im April von 5,3 Prozent im März. In der Altersgruppe der 16- bis 24-Jährigen betrug sie allerdings 20,4 Prozent, ein Rekordwert

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Jahresergebnis

07:30 DE/SFC Energy AG, Ergebnis 1Q

07:30 FR/Bouygues SA, Ergebnis 1Q

08:00 GB/Imperial Brands plc, Ergebnis 1H

08:00 GB/Vodafone Group plc, Jahresergebnis

10:00 DE/Fresenius Medical Care AG & Co KGaA (FMC), HV

10:00 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht 1Q

10:00 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, HV

10:00 DE/Deutsche Börse AG, HV

10:00 DE/Elringklinger AG, HV

10:00 DE/Grenke AG, HV

11:00 DE/1&1 AG, HV

11:00 DE/TAG Immobilien AG, HV

12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 1Q

14:45 DE/Mercedes-Benz Group AG, Strategy Update Mercedes-Benz Vans

15:00 US/SAP SE, Beginn der zweitägigen Produkt-Veranstaltung Sapphire mit Keynote von CEO Klein, Orlando

17:45 US/SAP SE, Vorstellung der neuen Mittelfristziele (19:00 Analystenkonferenz)

AUSBLICK KONJUNKTUR

-GB 08:00 Arbeitsmarktdaten April Arbeitslosengeldbezieher PROGNOSE: k.A. zuvor: +28.200 Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) PROGNOSE: 3,8% zuvor: 3,8% -DE 11:00 ZEW-Index Konjunkturerwartungen Mai PROGNOSE: -5,0 Punkte zuvor: +4,1 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: -37,5 Punkte zuvor: -32,5 Punkte -EU 11:00 BIP (2. Veröffentlichung) 1Q Eurozone PROGNOSE: 2. Veröff.: +0,1% gg Vq/+1,3% gg Vj vorläufig: 1. Veröff: +0,1% gg Vq/+1,3% gg Vj zuvor: 4. Quartal: 0,0% gg Vq/+1,8% gg Vj -US 14:30 Einzelhandelsumsatz April PROGNOSE: +0,8% gg Vm zuvor: -1,0% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: -0,8% gg Vm 15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung April Industrieproduktion PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 79,8% zuvor: 79,8% 16:00 Lagerbestände März PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.956,00 -0,3% E-Mini-Future S&P-500 4.141,00 -0,2% E-Mini-Future Nsdq-100 13.452,25 -0,1% Nikkei-225 29.861,94 +0,8% Schanghai-Composite 3.307,01 -0,1% Hang-Seng-Index 20.020,97 +0,2% +/- Ticks Bund -Future 136,01 +7 Montag: INDEX Schluss +/- DAX 15.917,24 +0,0% DAX-Future 16.003,00 +0,2% XDAX 15.951,24 +0,2% MDAX 27.386,78 +0,2% TecDAX 3.234,14 +0,1% EuroStoxx50 4.316,41 -0,0% Stoxx50 4.045,38 +0,1% Dow-Jones 33.348,60 +0,1% S&P-500-Index 4.136,28 +0,3% Nasdaq-Comp. 12.365,21 +0,7% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 135,94 -11

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die europäischen Aktienmärkte werden am Dienstag mit einer kaum veränderten Handelseröffnung erwartet. Die Wall Street wie auch die asiatischen Börsen geben keine klare Richtung vor während die Anleihen mit leicht positivem Grundton handeln. Die Anleger warten ab, ob Präsident Joe Biden und die Republikaner bei einem geplanten Treffen im Laufe des Tages Fortschritte in Bezug auf die US-Schuldenobergrenze erzielen können. Auch wenn erneut Gespräche stattfinden, ist nach Einschätzung eines Marktteilnehmers noch nicht mit einer Einigung zu rechnen. Um 11 Uhr steht der ZEW-Index zur Veröffentlichung an und könnte einen Impuls liefern. Monatelang war die Stimmung in der deutschen Wirtschaft besser als die Lage, nun scheint sich dies umzukehren: Während Ifo, ZEW und Einkaufsmanagerindizes im Winterhalbjahr stiegen, sank oder stagnierte das Bruttoinlandsprodukt (BIP). Nun hat der Index der ZEW-Konjunkturerwartungen - der Indikator mit den deutlichsten Vorlaufeigenschaften - begonnen, den Rückzug anzutreten. Für Mai prognostizieren die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte einen Rückgang der ZEW-Konjunkturerwartungen auf minus 5,0 (April: plus 4,1) Punkte. Der ZEW-Index befände sich damit erstmals seit Dezember 2022 in negativem Territorium.

Rückblick: Weiter seitwärts - Solange das Damoklesschwert eines drohenden US-Zahlungsausfalls über den Börsen schwebe, dürfte sich an der Seitwärtsbewegung nichts ändern, hieß es. Am Dienstag sollen die Gespräche über eine Anhebung der Schuldenobergrenze zwischen den streitenden Parteien weitergehen. Der Ausgang des ersten Gangs der Präsidentschaftswahl in der Türkei wurde an der Istanbuler Börse mit einem Minus von 6,1 Prozent quittiert, belastete andernorts aber in der Breite nicht. Es sei unwahrscheinlich, dass die Türkei bei internationalen Investoren beliebter werde, wenn Erdogan die Präsidentschaftswahl gewinne, hieß es. Nach dem Ergebnis der ersten Runde, in der Erdogan die absolute Mehrheit nur knapp verfehlte, gilt er als Favorit. Sollte Erdogan gewinnen, dürfte er dies wahrscheinlich als Bestätigung seiner unorthodoxen Wirtschaftspolitik ansehen, hieß es. BBVA verloren 4,2 Prozent. Die spanische Bank ist besonders stark in der Türkei engagiert, auch mit einer Beteiligung an der Garanti-Bank (-10%). Axa gewannen 2,4 Prozent. Der Versicherer habe im ersten Quartal ein ermutigendes Ergebnis mit einem Umsatzwachstum im Schaden- und Unfallversicherungsgeschäft erzielt, hieß es von Citi.

DAX/MDAX/TECDAX

Wenig verändert - Siemens Energy gewannen 2,5 Prozent. Wegen einer deutlichen Ausweitung der Verluste bei Siemens Gamesa im zweiten Quartal senkte Siemens Energy zwar die Ergebniserwartungen erneut; "die Auftragseingänge sind aber enorm stark", meinte ein Marktteilnehmer. Sie lägen etwa 55 Prozent über Vorjahr und etwa 20 Prozent über den Erwartungen. Nach einer Gewinnwarnung büßten Nagarro 9,3 Prozent ein. Dermapharm (+8%) steigerte dagegen bei starkem Wachstum den operativen Gewinn überproportional. Hamburger Hafen gaben nach Vorlage der Geschäftszahlen 4,2 Prozent ab. Ceconomy verloren sogar 8,8 Prozent. Zwar hält der Konzern eine leichte Umsatz- und deutliche EBIT-Verbesserung für wahrscheinlicher, will aber auch deutliche Umsatz- und Ergebnisrückgänge nicht ausschließen.

XETRA-NACHBÖRSE

Mit den Kursen deutscher Aktien ging es gemessen am XDAX leicht nach oben, parallel zu den etwas anziehenden Indizes an der Wall Street. Bei Einzelwerten wurden PSI bei Lang & Schwarz nach einer Personalie (s.u.) 0,7 Prozent höher gesehen. Für Artnet ging es um 2,5 Prozent aufwärts. Das auf dem Kunstmarkt tätige Unternehmen hatte für das erste Quartal einen 4-prozentigen Umsatzanstieg mitgeteilt.

USA - AKTIEN

Etwas fester - Angesichts von Unwägbarkeiten wie Rezessionsgefahr, Parteienstreit um die Anhebung der Schuldengrenze und der weiter fragilen Lage bei den US-Regionalbanken griffen die Akteure bei Aktien nur sehr zaghaft zu. Viele dürften es vorgezogen haben, ihr Pulver zunächst lieber trocken zu halten. Konjunkturseitig ernüchterte der Empire State Manufacturing Index für Mai, der deutlich niedriger als zuvor und auch viel schwächer als erwartet ausfiel. Für leichte Entspannung sorgten im Handelsverlauf Kurserholungen bei Aktien von Regionalbanken. Die schwer gebeutelte Pacwest-Aktie machte einen Satz um fast 18 Prozent. Eine geplante Großfusion in der Pipelinebranche drückte den Kurs des Übernehmers Oneok um 9,1 Prozent und trieb den Kurs des Übernahmekandidaten Midstream um 13,0 Prozen auf 62,61 Dollar - allerdings blieb er damit merklich unter dem Gebotspreis von 67,50 Dollar. Dass Microsoft (+0,2%) grünes Licht von der EU für die 75 Milliarden Dollar schwere Übernahme von Activision Blizzard (+1,2%) erhalten hat, bewegte die Kurse kaum. Microsoft kämpft in Großbritannien und in den USA noch gegen Bedenken der dortigen Wettbewerbsbehörden. Bei der Hamburger-Kette Shake Shack (+7,8%) sorgte für Kursfantasie, dass ein aktivistischer Investor ein Bein in die Tür bekommen will, um das Unternehmen effizienter und damit wertvoller zu machen. Western Digital (+11,3%) waren mit Fusionsfantasie gesucht. Laut einem Medienbericht könnte sich das Datenspeicherunternehmen mit der japanischen Kioxia zusammentun.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 3,99 +0,0 3,99 -42,8 5 Jahre 3,46 +1,2 3,45 -54,2 7 Jahre 3,48 +2,4 3,46 -48,9 10 Jahre 3,50 +3,0 3,47 -38,4 30 Jahre 3,84 +4,8 3,79 -13,1

Die Anleihekurse gaben weiter nach, die Renditen stiegen leicht. Manche Teilnehmer hätten darauf gesetzt, dass eine Einigung um die Erhöhung der Schuldengrenze gefunden werden dürfte, weshalb Anleihen als sicherer Hafen Zulauf verloren hätten, hieß es.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 17:07 Uhr % YTD EUR/USD 1,0879 +0,0% 1,0875 1,0870 +1,6% EUR/JPY 147,94 -0,0% 148,00 147,90 +5,4% EUR/CHF 0,9738 -0,0% 1,1163 0,9731 -1,6% EUR/GBP 0,8689 +0,1% 0,8680 0,8686 -1,8% USD/JPY 135,96 -0,1% 136,09 136,07 +3,7% GBP/USD 1,2521 -0,1% 1,2528 1,2515 +3,5% USD/CNH 6,9691 +0,1% 6,9604 6,9624 +0,6% Bitcoin BTC/USD 27.115,58 -0,9% 27.373,72 27.384,82 +63,4% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar kam nach dem schwachen Empire State Index zurück, der Dollarindex gab um knapp 0,3 Prozent nach.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,35 71,11 +0,3% +0,24 -11,0% Brent/ICE 75,47 75,23 +0,3% +0,24 -10,5%

Die Ölpreise erholten sich um rund 1,5 Prozent von den zuletzt gesehenen Verlusten. Brent und WTI hatten sich zuvor im Monatsverlauf je um rund 8 Prozent verbilligt.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.017,00 2.020,95 -0,2% -3,96 +10,6% Silber (Spot) 24,01 24,15 -0,6% -0,14 +0,2% Platin (Spot) 1.066,98 1.069,50 -0,2% -2,53 -0,1% Kupfer-Future 3,72 3,74 -0,7% -0,03 -2,7%

MELDUNGEN SEIT MONTAG 17.30 UHR

UKRAINE-BLOG

Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist am Dienstagmorgen ukrainischen Angaben zufolge Ziel eines massiven russischen Angriffs aus der Luft geworden. "Der Feind hat einen komplexen Angriff aus mehreren Richtungen und zu gleicher Zeit gestartet, mit Drohnen, Marschflugkörpern und wahrscheinlich ballistischen Raketen", teilte die Militärverwaltung von Kiew im Onlinedienst Telegram mit.

STREIKS SÜSSWARENINDUSTRIE DEUTSCHLAND

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) teilte am Montagabend mit, die Tarifverhandlungen seien abgebrochen worden, nachdem die Arbeitgeberseite in der zweiten Tarifrunde erneut ein "völlig unzureichendes Angebot" vorgelegt habe. Sie rufe daher zu flächendeckenden Streiks in der Süßwarenindustrie auf.

SCHULDENSTREIT USA

US-Finanzministerin Janet Yellen hat erneut gewarnt, dass die USA bereits am 1. Juni nicht mehr in der Lage sein könnten, ihre Rechnungen pünktlich zu bezahlen, wenn der US-Kongress nicht zuerst die Schuldenobergrenze anhebt. Yellens jüngste Prognose ändert nichts am Zeitplan für die Verhandlungsführer, die versuchen, eine Einigung über die Anhebung der Schuldenobergrenze von rund 31,4 Billionen US-Dollar zu erzielen.

FED

Vertreter der US-Notenbank Fed haben sich mit Aussagen gegen die Markterwartungen gestellt, dass der Leitzins noch in diesem Jahr vor einer möglichen drastischen Konjunkturabschwächung gesenkt werden könnte. Der Präsident der Atlanta Fed, Raphael Bostic, sagte zu CNBC, er rechne nicht mit Zinssenkungen in diesem Jahr, auch nicht im Falle einer Rezession. Die Fed sei entschlossen, die Inflation wieder auf die Zielrate von 2 Prozent zu bringen. Die beste Politik sei es, "abzuwarten", um zu beurteilen, wie gut die bisherigen Maßnahmen funktionieren würden, sagte er. Der Präsident der Fed von Minneapolis, Neel Kashkari, sagte auf der Minnesota Transportation Conference, dass die Inflation weiterhin über dem Zielwert liege und "wir die Arbeit zu Ende bringen müssen". Die Inflation war im April mit einer Jahresrate von 4,9 Prozent gegenüber 5 Prozent im März gestiegen, ist aber laut Kashkari immer noch "viel zu hoch". Der Präsident der Chicagoer Fed, Austan Goolsbee, sagte gegenüber CNBC, dass die erhöhte Unsicherheit mehr Vorsicht und Geduld sowie mehr Daten erfordere, und erklärte, dass die Fed "die Kreditbelastungen, die Verrücktheit der Schuldenobergrenze und die Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt und bei den Preisen beobachtet".

RESERVE BANK OF AUSTRALIA

sieht weiterhin die mögliche Gefahr einer zurückkehrenden Inflation. In ihrem Protokoll der Sitzung vom 2. Mai schreibt die australische Notenbank, dass weitere Zinserhöhungen nicht ausgeschlossen werden können und der Weg zu einer sanften Landung der Wirtschaft sehr schmal sei.

IMMOBILIENMARKT CHINA

Chinas Hausverkäufe haben sich im April im Vorjahresvergleich beschleunigt, als Covid-19-Lockdowns Immobilientransaktionen und andere wirtschaftliche Aktivitäten gebremst hatten. Im Zeitraum Januar bis April stieg der Wert der Hausverkäufe um 11,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, nach einem Anstieg von 7,1 Prozent im ersten Quartal. Hingegen sanken die Immobilieninvestitionen in den ersten vier Monaten des Jahres um 6,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr und damit stärker als im ersten Quartal (minus 5,8 Prozent). Der Rückgang der Baubeginne verstärkte sich ebenfalls im Zeitraum Januar bis April, er betrug 21,2 Prozent im Vorjahresvergleich, verglichen mit einem Rückgang von 19,2 Prozent im Zeitraum Januar bis März.

DEUTSCHE POST

erachtet infolge deutlich gestiegener Kosten im eigenen Haus eine Portoerhöhung beim Brief ab 2024 für "zwingend notwendig". Deshalb habe das Unternehmen bei der zuständigen Bundesnetzagentur den Widerruf der noch bis Ende 2024 gültigen sogenannten "Price-Cap-Maßgrößenentscheidung" beantragt, wie der Bonner Logistikkonzern mitteilte.

HORNBACH HOLDING

Dank einer starken Nachfrage nach Bau- und Heimwerkersortimenten in einem beständig inflationären Umfeld steigerte Hornbach den Umsatz im vergangenen Geschäftsjahr zwar um 6,6 Prozent auf 6,3 Milliarden Euro, das bereinigte EBIT sei jedoch wegen des Kostendrucks im Einklang mit Prognose und vorläufigen Zahlen um 20 Prozent auf 290,1 Millionen Euro gesunken. Der Gewinn nach Dritten fiel um 31 Prozent auf 167,8 Millionen Euro. Hornbach will der Hauptversammlung am 7. Juli eine stabile Dividende von 2,40 EUR vorschlagen. Im laufenden Geschäftsjahr will Hornbach den Umsatz in etwa auf dem Niveau von 2022/23 halten. Das bereinigte EBIT soll angesichts des herausfordernden Umfelds um 5 bis 15 Prozent fallen.

PSI

hat den Siemens-Manager Robert Klaffus für fünf Jahre zum weiteren Mitglied des Vorstands bestellt. Er soll voraussichtlich zum Jahresende den Vorstandsposten von Harald Schrimpf übernehmen, der sein Amt vorzeitig niederlegen wird. Der Vorstand soll dauerhaft um ein weiteres auf drei Mitglieder erweitert werden.

WELLS FARGO

zahlt einigen Aktionären 1 Milliarde US-Dollar und legt damit eine Sammelklage bei. Das Geldhaus wurde beschuldigt, Fortschritte bei der Bereinigung des Skandals um gefälschte Konten aus dem Jahr 2016 übertrieben dargestellt zu haben.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/gos/cln

(END) Dow Jones Newswires

May 16, 2023 01:34 ET (05:34 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.