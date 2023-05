DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Tagesthema 1

US-Finanzministerin Janet Yellen hat erneut gewarnt, dass die USA bereits am 1. Juni nicht mehr in der Lage sein könnten, ihre Rechnungen pünktlich zu bezahlen, wenn der US-Kongress nicht zuerst die Schuldenobergrenze anhebt. Yellens jüngste Prognose ändert nichts am Zeitplan für die Verhandlungsführer, die versuchen, eine Einigung über die Anhebung der Schuldenobergrenze von rund 31,4 Billionen US-Dollar zu erzielen. US-Präsident Biden und der Sprecher des Repräsentantenhauses Kevin McCarthy (Republikaner) versuchen, einen Kompromiss in dieser Frage zu finden. Mitarbeiter des Weißen Hauses und des Kongresses haben am Wochenende Gespräche geführt, und Biden wird sich voraussichtlich am Dienstag mit McCarthy und anderen führenden Kongressabgeordneten treffen.

Tagesthema 2

Die chinesische Wirtschaft hat sich im April belebt, blieb aber hinter den Erwartungen zurück. Dies zeigen neue offizielle Daten. Beide legten zu, profitierten aber auch von einer niedrigen Vergleichsbasis aus dem Vorjahresmonat, als die wirtschaftliche Entwicklung durch coronabedingte Lockdowns belastet wurde. Der Umsatz im Einzelhandel stieg im Vorjahresvergleich um 18,4 Prozent, nach 10,6 Prozent im März. Chinas Industrieproduktion wuchs im April um 5,6 Prozent im Vorjahresvergleich, nach 3,9 Prozent im März. Chinas Hausverkäufe haben sich im April im Vorjahresvergleich beschleunigt. Im Zeitraum Januar bis April stieg der Wert der Hausverkäufe um 11,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, nach einem Anstieg von 7,1 Prozent im ersten Quartal.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 1Q

17:45 US/SAP SE, Vorstellung der neuen Mittelfristziele (19:00 Analystenkonferenz)

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Einzelhandelsumsatz April PROGNOSE: +0,8% gg Vm zuvor: -1,0% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: -0,8% gg Vm 15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung April Industrieproduktion PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 79,9% zuvor: 79,8% 16:00 Lagerbestände März PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.140,50 -0,2% E-Mini-Future Nasdaq-100 13.449,75 -0,1% Nikkei-225 29.853,79 +0,8% Hang-Seng-Index 20.004,76 +0,2% Kospi 2.479,54 +0,0% Shanghai-Composite 3.305,96 -0,1% S&P/ASX 200 7.238,50 -0,4%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien zeigen sich mehrheitlich mit leichten Aufschlägen. An der Börse in Tokio hätten sich die Sorgen über eine straffere Geldpolitik der Notenbanken und niedrigere Gewinne der Unternehmen nach der Berichtssaison etwas gelegt, heißt es aus dem Markt. Die Aktie von T&D Holdings steigt um 4,3 Prozent, nachdem das Versicherungsunternehmen ein Aktienrückkaufprogramm und die Ergebnisse für das Geschäftsjahr bekannt gegeben hat. Dentsu büßen dagegen nach Zahlenvorlage 7,1 Prozent ein. Der Nettogewinn des Unternehmens ist im ersten Quartal um 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesunken. Auf dem chinesischen Festland hat sich der Schanghai-Composite von leichten Abschlägen wieder erholt, nachdem Wirtschaftsdaten zwar eine Belebung der Wirtschaft im April aufgezeigt haben, jedoch diese hinter den Erwartungen von Ökonomen zum Teil deutlich zurückgeblieben sind. Der HSI in Hong-Kong liegt leicht im Plus. In Sydney gibt der S&P/ASX 200 etwas nach.

US-NACHBÖRSE

Rumble fielen um 2,7 Prozent. Die Video-Sharing-Plattform verzeichnete im ersten Quartal einen höheren Nettoverlust als im Vorjahr. Die Kosten für Inhalte und Hosting stiegen aufgrund von Investitionen. Der Umsatz erhöhte sich deutlich, wobei die durchschnittliche Anzahl der monatlich aktiven Nutzer weltweit um 17 Prozent auf 48 Millionen zulegte. Grindr gaben 3,2 Prozent nach. Der Betreiber einer Dating-App hat im ersten Quartal einen Verlust geschrieben. Der Umsatz stieg jedoch um 28 Prozent aufgrund von mehr zahlenden Nutzern. Voxx International büßten 18,3 Prozent ein. Der Distributor von Automobil- und Konsumtechnologien hat im vierten Geschäftsquartal aufgrund von Problemen in der Lieferkette einen höheren Verlust als erwartet eingefahren. Auch der Umsatz fiel deutlich. Für die Aktie von Cara Therapeutics ging es um 8,2 Prozent nach oben, nachdem das biopharmazeutische Unternehmen im Anfangsquartal einen geringeren Verlust als am Markt erwartet verzeichnet hatte. Der Umsatz stieg um 29 Prozent.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.348,60 +0,1% 47,98 +0,6% S&P-500 4.136,28 +0,3% 12,20 +7,7% Nasdaq-Comp. 12.365,21 +0,7% 80,47 +18,1% Nasdaq-100 13.413,51 +0,5% 73,33 +22,6% Montag Freitag Umsatz NYSE (Aktien) 801 Mio 776 Mio Gewinner 1.982 1.312 Verlierer 973 1.638 Unverändert 122 114

Etwas fester - Angesichts von Unwägbarkeiten wie Rezessionsgefahr, Parteienstreit um die Anhebung der Schuldengrenze und der weiter fragilen Lage bei den US-Regionalbanken griffen die Akteure bei Aktien nur sehr zaghaft zu. Viele dürften es vorgezogen haben, ihr Pulver zunächst lieber trocken zu halten. Konjunkturseitig ernüchterte der Empire State Manufacturing Index für Mai, der deutlich niedriger und auch viel schwächer als erwartet ausfiel. Für leichte Entspannung sorgten im Handelsverlauf Kurserholungen bei Aktien von Regionalbanken. Die schwer gebeutelte Pacwest-Aktie machte einen Satz um fast 18 Prozent. Eine geplante Großfusion in der Pipelinebranche drückte den Kurs des Übernehmers Oneok um 9,1 Prozent und trieb den Kurs des Übernahmekandidaten Midstream um 13,0 Prozent auf 62,61 Dollar - allerdings blieb er damit merklich unter dem Gebotspreis von 67,50 Dollar. Dass Microsoft (+0,2%) grünes Licht von der EU für die 75 Milliarden Dollar schwere Übernahme von Activision Blizzard (+1,2%) erhalten hat, bewegte die Kurse kaum. Microsoft kämpft in Großbritannien und in den USA noch gegen Bedenken der dortigen Wettbewerbsbehörden. Bei der Hamburger-Kette Shake Shack (+7,8%) sorgte für Kursfantasie, dass ein aktivistischer Investor ein Bein in die Tür bekommen will, um das Unternehmen effizienter und damit wertvoller zu machen. Western Digital (+11,3%) waren mit Fusionsfantasie gesucht. Laut einem Medienbericht könnte sich das Datenspeicherunternehmen mit der japanischen Kioxia zusammentun.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 3,99 +0,0 3,99 -42,8 5 Jahre 3,46 +1,2 3,45 -54,2 7 Jahre 3,48 +2,4 3,46 -48,9 10 Jahre 3,50 +3,0 3,47 -38,4 30 Jahre 3,84 +4,8 3,79 -13,1

Die Anleihekurse gaben weiter nach, die Renditen stiegen leicht. Manche Teilnehmer hätten darauf gesetzt, dass eine Einigung um die Erhöhung der Schuldengrenze gefunden werden dürfte, weshalb Anleihen als sicherer Hafen Zulauf verloren hätten, hieß es.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:37 % YTD EUR/USD 1,0873 -0,0% 1,0875 1,0875 +1,6% EUR/JPY 147,89 -0,1% 148,00 147,84 +5,4% EUR/GBP 0,8688 +0,1% 0,8680 0,8710 -1,8% GBP/USD 1,2515 -0,1% 1,2528 1,2483 +3,5% USD/JPY 135,99 -0,1% 136,09 135,96 +3,7% USD/KRW 1.336,91 +0,1% 1.335,19 1.336,18 +5,9% USD/CNY 6,9624 +0,1% 6,9525 6,9512 +0,9% USD/CNH 6,9714 +0,2% 6,9604 6,9604 +0,6% USD/HKD 7,8372 -0,0% 7,8386 7,8396 +0,4% AUD/USD 0,6680 -0,3% 0,6699 0,6688 -2,0% NZD/USD 0,6241 +0,0% 0,6241 0,6224 -1,7% Bitcoin BTC/USD 27.089,22 -1,0% 27.373,72 27.453,80 +63,2%

Der Dollar kam nach dem schwachen Empire State Index zurück, der Dollarindex gab um knapp 0,3 Prozent nach.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,33 71,11 +0,3% +0,22 -11,1% Brent/ICE 75,48 75,23 +0,3% +0,25 -10,5%

Die Ölpreise erholten sich um rund 1,5 Prozent von den zuletzt gesehenen Verlusten. Brent und WTI hatten sich zuvor im Monatsverlauf je um rund 8 Prozent verbilligt.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.014,22 2.020,95 -0,3% -6,73 +10,4% Silber (Spot) 23,88 24,15 -1,1% -0,27 -0,4% Platin (Spot) 1.064,10 1.069,50 -0,5% -5,40 -0,4% Kupfer-Future 3,72 3,75 -0,7% -0,03 -2,4%

MELDUNGEN SEIT MONTAG 20.00 UHR

GELDPOLITIK USA

Vertreter der US-Notenbank Fed haben sich mit Aussagen gegen die Markterwartungen gestellt, dass der Leitzins noch in diesem Jahr im Vorfeld einer möglichen drastischen Konjunkturabschwächung gesenkt werden könnte. Der Präsident der Atlanta Fed, Raphael Bostic, sagte, er rechne nicht mit Zinssenkungen in diesem Jahr, auch nicht im Falle einer Rezession. Der Präsident der Fed von Minneapolis, Neel Kashkari, sagte bei einer Town-Hall-Diskussion, dass die Inflation weiterhin über dem Zielwert liege und "wir die Arbeit zu Ende bringen müssen".

GELDPOLITIK AUSTRALIEN

Die Reserve Bank of Australia (RBA) sieht weiterhin die mögliche Gefahr einer zurückkehrenden Inflation. In ihrem Protokoll der Sitzung vom 2. Mai schreibt die australische Notenbank, dass weitere Zinserhöhungen nicht ausgeschlossen werden können und der Weg zu einer sanften Landung der Wirtschaft sehr schmal sei.

GOLDAMN SACHS

Die europäische Tochter von Goldman Sachs wird wegen Fehlern in der Berichterstattung zur Kasse gebeten. Wie die EZB als Aufsichtsbehörde mitteilte, muss die US-Bank 6,6 Millionen Euro zahlen, weil Kreditrisiken im Zusammenhang mit risikogewichteten Aktiva in acht Quartalen hintereinander von 2019 bis 2021 fehlerhaft berichtet wurden.

WELLS FARGO

Die US-Bank zahlt einigen Aktionären 1 Milliarde US-Dollar und legt damit eine Sammelklage bei. Das Geldhaus wurde beschuldigt, Fortschritte bei der Bereinigung des Skandals um gefälschte Konten aus dem Jahr 2016 übertrieben dargestellt zu haben. Die Aktionäre der Bank hatten behauptet, Wells Fargo und seine frühere Führung hätten sie darüber getäuscht, wie schnell sie die Probleme mit der Unternehmensführung und den Risikomanagementsystemen behoben hätten.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/err

