Bei der Vonovia-Aktie (WKN: A1ML7J) habe ich Fehler gemacht. Sie sind nicht so groß, dass ich meine Investitionsthese insgesamt überdenke. Wohnimmobilien sind und bleiben für mich ein attraktiver Markt. Aber bei der Bewertung und der Betrachtung der Risiken habe ich einige Dinge weniger stark gewichtet, als ich das hätte tun sollen. Schauen wir uns heute daher die Vonovia-Aktie und meine Fehler an. Sie können lehrreich sein. Selbst wenn du weder in die Anteile des DAX-Wohnimmobilienkonzerns investiert ...

