Margaret wurde unter mehr als 52.000 Pflegekräften ausgewählt, die sich aus 202 Ländern für den Preis registriert hatten, und erhielt den mit 250.000 US-Dollar dotierten Preis auf der Preisverleihung in London am Internationalen Tag der Pflege

Margaret Helen Shepherd aus dem Vereinigten Königreich wurde als Gewinnerin des Aster Guardians Global Nursing Award 2023 im Rahmen einer prestigeträchtigen Preisverleihung im Queen Elizabeth II Centre in London bekannt gegeben. Die Gewinnerin wurde von Dr. Azad Moopen, Founder Chairman und Managing Director von Aster DM Healthcare, angekündigt. Überreicht wurde der Preis von Professor Jamie Waterall, Deputy Chief Public Health Nurse des Office of Health Improvement Disparities der Regierung des Vereinigten Königreichs, zusammen mit Sheila Sobrany, President des Royal College of Nursing, Alisha Moopen, Deputy Managing Director, Aster DM Healthcare, und TJ Wilson, Executive Director und Group Head Governance Corporate Affairs, Aster DM Healthcare.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230515005492/de/

Margaret Helen Shepherd from the UK Winner of the Aster Guardians Global Nursing Award 2023 (Photo: AETOSWire)

Im Mai 2021 anlässlich des Internationalen Tags der Pflege von Aster DM Healthcare mit dem Ziel ins Leben gerufen, den selbstlosen Beitrag der Pflegenden für Millionen von Patienten auf der ganzen Welt anzuerkennen, stieß der Aster Guardians Global Nursing Award 2023 auf eine überwältigende Resonanz bei mehr als 52.000 Pflegende aus 202 Ländern, ein Zuwachs von 116 gegenüber der letzten Ausgabe, für die 24.000 Bewerbungen eingegangen waren.

Während der Preisverleihung wurde überdies eine besondere Videobotschaft von Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO), ausgestrahlt, um den Finalisten zu gratulieren und Aster DM Healthcare für die Initiative zu danken.

Bei der Verleihung des Preises sagte Schwester Margaret: "Ich bin tief berührt und dankbar, den prestigeträchtigen Aster Guardians Global Nursing Award zu gewinnen. Als medizinische Fachkräfte haben wir das Privileg, eine positive Wirkung auf das Leben unserer Patienten auszuüben, und ich bin begnadet, einen so bereichernden Beruf auszuüben. Diese Auszeichnung würdigt nicht nur meine persönlichen Leistungen, sondern hebt auch die Bedeutung der Krankenpflege als wesentlichen Bestandteil der Gesundheitsversorgung hervor. Ich möchte mich bei all meinen Kollegen, Mentoren und Patienten bedanken, die mich während meiner gesamten Karriere unterstützt haben."

Margaret widmet sich einer Verbesserung der Diabetesversorgung durch bessere Diagnosen. Sie ist die leitende Krankenschwester im Bereich des monogenen Diabetes im Vereinigten Königreich und berät Kliniker auf der ganzen Welt bei der Behandlung dieser Krankheit. Sie richtete 2002 ein nationales Netzwerk von Pflegekräften für genetisch bedingten Diabetes ein, um für diese Krankheit zu sensibilisieren (die in etwa 80 der Fälle zunächst falsch diagnostiziert wird, sodass die Patienten mit unnötigen Insulininjektionen behandelt werden). Im Rahmen des Programms NIHR70@70 war sie eine der 70 Senior Nurse Research Leaders (die sich für die Förderung von Innovationen und Einführung neuer Funktionen zur Sensibilisierung für Forschung und Verbesserung des Engagements in der klinischen Pflege einsetzen) und erhielt das renommierte Stipendium der Florence-Nightingale-Stiftung.

Dr. Azad Moopen, Founder Chairman und Managing Director von Aster DM Healthcare, sagte: "Wir fühlen uns geehrt, Frau Margaret Helen Shepherd aus dem Vereinigten Königreich als Preisträgerin des diesjährigen Aster Guardians Global Nursing Award bekannt zu geben. Sie hat den besonderen Anspruch der Patientenversorgung und eine Hingabe gezeigt, die inspiriert, und das verdient weltweite Anerkennung. Jeder der zehn Finalisten hat phänomenale Arbeit geleistet und für die Grand Jury war die Beurteilung und Auswahl der endgültigen Gewinnerin nicht einfach. Wir haben das Privileg, den Aster Guardians Global Nursing Award als Plattform für den Austausch und die Ehrung der Leistungen herausragender Pflegekräfte aus der ganzen Welt anzubieten."

Alisha Moopen, Deputy Managing Director, Aster DM Healthcare, führte aus: "Der Aster Guardians Global Nursing Award ist ein kleines, aber bedeutsames Zeichen der Dankbarkeit im Einklang mit dem diesjährigen Thema des Internationalen Tags der Pflege ‚Unsere Pflegenden. Unsere Zukunft'. Pflegekräfte sorgen dafür, dass Patienten eine hochwertige Pflege erhalten und erfüllen oft mehr als ihre Pflicht, damit die richtige Pflege geleistet wird. Dies ermöglicht es ihnen oft, sich in anderen Bereichen wie unter anderem Forschung, Innovation, Mentoring, Bildung und Digitalisierung weiterzuentwickeln, wie die Werdegänge der Finalisten und diesjährigen Gewinnerin zeigen. Als Einzelpersonen und Organisationen müssen wir dafür sorgen, dass diese Menschen die Anerkennung erhalten, die sie verdienen, und hier kommen Initiativen wie der Aster Guardians Global Nursing Award ins Spiel. Als Gruppe werden wir die Unterstützung und Würdigung des unermüdlichen Einsatzes von Pflegkräften fortsetzen und ihre inspirierenden Geschichten über hervorragende Leistungen hervorheben."

Cathy Cribben-Pearse aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, Christine Mawia Sammy aus Kenia, Gloria Ceballo aus Panama, Jincy Jerry aus Irland, Lilian Yew Siew Mee aus Singapur, Michael Joseph Dino von den Philippinen, Shanti Teresa Lakra aus Indien, Teresa Fraga aus Portugal und Wilson Fungameza Gwessa aus Tansania, die übrigen neun Finalisten, erhielten ebenfalls einen Geldpreis.

Die Pflegekräfte wurden anhand eines strengen Überprüfungsprozesses ausgewählt, der von Ernst Young LLP, einer Screening Jury und der Grand Jury durchgeführt wurde.

Über Aster DM Healthcare

Aster DM Healthcare Limited ist einer der größten privaten Gesundheitsdienstleister in den Staaten des Golfkooperationsrats (GKR) und in Indien. Wir legen großen Wert auf klinische Spitzenleistungen und sind eine der wenigen Einrichtungen weltweit, die mit ihren 30 Krankenhäusern, 125 Kliniken, 496* Apotheken, 20 Laboratorien und 157 Zentren für Patientenerfahrung in sieben Ländern einschließlich Indien in der primären, sekundären, tertiären und quartären Gesundheitsversorgung stark vertreten sind. Mit unseren differenzierten Gesundheitsdienstleistungen unter den Marken "Aster", "Medcare" und "Access" erreichen wir alle Wirtschaftssegmente in den GKR-Staaten.

*Einschließlich 239 Apotheken in Indien, die von Alfaone Retail Pharmacies Private Limited unter der Markenlizenz von Aster betrieben werden.

*Quelle: AETOSWire

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230515005492/de/

Contacts:

Aster DM Healthcare

Lavanya Mandal, +971528126577

lavanya.mandal@asterdmhealthcare.com

markettiers London

Charlotte Joseph, 07725079378

asterguardians@markettiers.com