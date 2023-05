DJ Cairn Homes Plc Transaction in Own Shares

Cairn Homes Plc (CRN) Cairn Homes Plc Transaction in Own Shares 16-May-2023 / 07:00 GMT/BST

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16 May 2023

Cairn Homes plc (the "Company")

Transaction in own shares

The Company announces that on 15 May 2023 it purchased a total of 197,793 of its ordinary shares of EUR 0.001 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin and the London Stock Exchange through the Company's broker Goodbody Stockbrokers UC ("Goodbody"), as detailed below. The repurchased shares will be cancelled.

Euronext Dublin London Stock Exchange 117,793 Number of ordinary shares purchased 80,000 EUR1.0780 Highest price paid (per ordinary share) GBP0.9380 Lowest price paid (per ordinary share) EUR1.0640 GBP0.9280 Volume weighted average price paid (per ordinary share) EUR1.0743 GBP0.9344

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 3 March 2023.

Following settlement and cancellation of the above purchases, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 679,309,118 ordinary shares, each carrying the right to one vote. The Company holds nil ordinary shares in treasury.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Goodbody on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

Contacts:

Cairn Homes plc +353 1 696 4600

Tara Grimley, Company Secretary

Appendix

Transaction Details

Issuer Name Cairn Homes plc LEI 635400DPX6WP2KKDOA83 ISIN IE00BWY4ZF18 Intermediary Name Goodbody Stockbrokers UC Intermediary Code GDBSIE21XXX Timezone GMT Currency EUR & GBP Euronext Dublin Number of Shares Price per Share (EUR) Trading venue Time of transaction Transaction Reference Number 148 1.0640 XDUB 09:22:26 00027708368TRDU1 979 1.0640 XDUB 09:22:26 00027708367TRDU1 1,307 1.0640 XDUB 09:27:18 00027708394TRDU1 1,313 1.0640 XDUB 09:33:00 00027708405TRDU1 671 1.0640 XDUB 09:38:56 00027708416TRDU1 512 1.0640 XDUB 09:38:56 00027708417TRDU1 219 1.0640 XDUB 09:44:23 00027708448TRDU1 219 1.0640 XDUB 09:45:24 00027708454TRDU1 1,283 1.0640 XDUB 09:46:22 00027708456TRDU1 1,332 1.0640 XDUB 09:52:39 00027708460TRDU1 1,304 1.0640 XDUB 09:58:56 00027708465TRDU1 186 1.0680 XDUB 10:16:38 00027708511TRDU1 2,310 1.0680 XDUB 10:16:38 00027708512TRDU1 1,258 1.0680 XDUB 10:17:02 00027708513TRDU1 644 1.0680 XDUB 10:23:11 00027708559TRDU1 566 1.0680 XDUB 10:23:11 00027708558TRDU1 671 1.0700 XDUB 10:48:32 00027708637TRDU1 3,771 1.0700 XDUB 10:48:32 00027708638TRDU1 646 1.0700 XDUB 10:48:32 00027708639TRDU1 1,258 1.0700 XDUB 10:53:31 00027708660TRDU1 1,297 1.0700 XDUB 10:59:43 00027708675TRDU1 265 1.0700 XDUB 11:05:58 00027708691TRDU1 754 1.0700 XDUB 11:05:58 00027708690TRDU1 265 1.0700 XDUB 11:05:58 00027708689TRDU1 3,636 1.0720 XDUB 11:26:18 00027708794TRDU1 87 1.0720 XDUB 11:30:53 00027708809TRDU1 1,035 1.0720 XDUB 11:30:53 00027708810TRDU1 223 1.0720 XDUB 11:36:57 00027708992TRDU1 184 1.0720 XDUB 11:36:57 00027708991TRDU1 238 1.0720 XDUB 11:36:57 00027708990TRDU1 661 1.0720 XDUB 11:36:57 00027708989TRDU1 406 1.0720 XDUB 11:50:42 00027709024TRDU1 549 1.0720 XDUB 11:50:42 00027709023TRDU1 273 1.0720 XDUB 11:50:42 00027709022TRDU1 984 1.0780 XDUB 13:06:40 00027709242TRDU1 1,730 1.0780 XDUB 13:06:40 00027709241TRDU1 1,730 1.0780 XDUB 13:06:40 00027709243TRDU1 258 1.0780 XDUB 13:06:40 00027709244TRDU1 115 1.0780 XDUB 13:06:40 00027709245TRDU1 830 1.0780 XDUB 13:29:08 00027709375TRDU1 166 1.0780 XDUB 13:29:08 00027709380TRDU1 11,464 1.0780 XDUB 13:29:08 00027709379TRDU1 304 1.0780 XDUB 13:29:08 00027709378TRDU1 2,000 1.0780 XDUB 13:29:08 00027709377TRDU1 1,167 1.0780 XDUB 13:29:08 00027709376TRDU1 451 1.0780 XDUB 13:29:08 00027709374TRDU1 330 1.0780 XDUB 13:29:08 00027709381TRDU1 1,317 1.0780 XDUB 13:43:02 00027709431TRDU1 610 1.0780 XDUB 13:48:11 00027709447TRDU1 683 1.0780 XDUB 13:48:11 00027709446TRDU1 134 1.0780 XDUB 13:53:29 00027709470TRDU1 783 1.0780 XDUB 13:53:29 00027709469TRDU1 412 1.0780 XDUB 13:53:29 00027709468TRDU1 930 1.0780 XDUB 13:58:42 00027709541TRDU1 217 1.0780 XDUB 13:58:42 00027709540TRDU1 587 1.0780 XDUB 14:03:18 00027709571TRDU1 520 1.0780 XDUB 14:03:18 00027709570TRDU1 636 1.0780 XDUB 14:07:49 00027709600TRDU1 217 1.0780 XDUB 14:07:49 00027709599TRDU1 251 1.0780 XDUB 14:07:49 00027709598TRDU1 800 1.0780 XDUB 14:12:12 00027709610TRDU1 217 1.0780 XDUB 14:12:12 00027709609TRDU1 238 1.0780 XDUB 14:15:56 00027709620TRDU1 87 1.0780 XDUB 14:15:56 00027709619TRDU1 437 1.0780 XDUB 14:16:00 00027709621TRDU1 5 1.0780 XDUB 14:18:55 00027709628TRDU1 140 1.0780 XDUB 14:18:55 00027709627TRDU1 497 1.0780 XDUB 14:19:00 00027709629TRDU1 382 1.0780 XDUB 14:21:05 00027709643TRDU1 1,676 1.0780 XDUB 14:27:35 00027709670TRDU1 528 1.0780 XDUB 14:27:35 00027709671TRDU1 1,208 1.0780 XDUB 14:30:20 00027709675TRDU1 1,137 1.0780 XDUB 14:34:30 00027709700TRDU1 87 1.0780 XDUB 14:36:46 00027709717TRDU1 1,095 1.0780 XDUB 14:36:46 00027709718TRDU1 783 1.0780 XDUB 14:39:00 00027709750TRDU1 762 1.0780 XDUB 14:40:21 00027709762TRDU1 401 1.0780 XDUB 14:41:39 00027709785TRDU1 864 1.0780 XDUB 14:41:39 00027709786TRDU1 87 1.0780 XDUB 14:44:03 00027709831TRDU1 1,228 1.0780 XDUB 14:44:03 00027709832TRDU1 1,103 1.0780 XDUB 14:51:10 00027709890TRDU1 2,266 1.0780 XDUB 14:51:10 00027709889TRDU1 2,236 1.0780 XDUB 14:51:10 00027709888TRDU1 2,492 1.0780 XDUB 14:51:10 00027709887TRDU1 217 1.0760 XDUB 15:03:38 00027709944TRDU1 252 1.0760 XDUB 15:04:05 00027709950TRDU1 1,125 1.0720 XDUB 15:04:31 00027709951TRDU1 1,398 1.0720 XDUB 15:04:31 00027709952TRDU1 13 1.0720 XDUB 15:11:43 00027709977TRDU1 248 1.0720 XDUB 15:11:43 00027709976TRDU1 552 1.0740 XDUB 15:24:27 00027710113TRDU1 5,783 1.0740 XDUB 15:24:27 00027710114TRDU1 1,197 1.0740 XDUB 15:38:08 00027710231TRDU1 3,387 1.0740 XDUB 15:38:08 00027710230TRDU1 5,240 1.0740 XDUB 15:38:08 00027710228TRDU1 739 1.0720 XDUB 15:50:39 00027710305TRDU1 369 1.0720 XDUB 15:52:28 00027710316TRDU1 87 1.0720 XDUB 15:53:33 00027710324TRDU1 331 1.0740 XDUB 15:58:17 00027710372TRDU1 2,307 1.0740 XDUB 15:58:17 00027710373TRDU1 1,281 1.0760 XDUB 16:01:21 00027710417TRDU1 338 1.0760 XDUB 16:03:12 00027710430TRDU1 737 1.0760 XDUB 16:03:12 00027710429TRDU1 600 1.0760 XDUB 16:05:34 00027710445TRDU1 672 1.0760 XDUB 16:05:34 00027710446TRDU1 1,162 1.0760 XDUB 16:08:35 00027710528TRDU1 1,105 1.0760 XDUB 16:11:01 00027710558TRDU1 1,312 1.0760 XDUB 16:13:37 00027710582TRDU1 1,396 1.0740 XDUB 16:13:39 00027710583TRDU1 298 1.0740 XDUB 16:13:39 00027710586TRDU1 405 1.0740 XDUB 16:13:39 00027710585TRDU1 1,979 1.0720 XDUB 16:14:51 00027710599TRDU1 631 1.0720 XDUB 16:14:52 00027710600TRDU1 827 1.0760 XDUB 16:24:34 00027710716TRDU1 554 1.0760 XDUB 16:24:34 00027710715TRDU1 123 1.0760 XDUB 16:24:54 00027710723TRDU1 493 1.0760 XDUB 16:24:54 00027710722TRDU1 230 1.0760 XDUB 16:24:54 00027710721TRDU1 353 1.0760 XDUB 16:24:54 00027710720TRDU1

London Stock Exchange

Number of Shares Price per Share (STG) Trading venue Time of transaction Transaction Reference Number 5,680 0.9280 XLON 10:06:20 00027708481TRDU1 531 0.9310 XLON 10:25:37 00027708564TRDU1 2,354 0.9310 XLON 10:25:37 00027708563TRDU1 2,537 0.9340 XLON 10:48:35 00027708640TRDU1 1,155 0.9320 XLON 11:08:27 00027708706TRDU1 879 0.9320 XLON 11:08:27 00027708705TRDU1 2,879 0.9340 XLON 11:27:48 00027708801TRDU1 2,728 0.9340 XLON 11:49:20 00027709019TRDU1 1,418 0.9340 XLON 12:13:25 00027709065TRDU1 497 0.9340 XLON 12:13:25 00027709064TRDU1 1,213 0.9340 XLON 12:30:29 00027709107TRDU1 1,223 0.9340 XLON 12:41:08 00027709161TRDU1 1,344 0.9340 XLON 12:41:08 00027709160TRDU1 380 0.9380 XLON 13:06:35 00027709238TRDU1 1,618 0.9380 XLON 13:06:36 00027709240TRDU1 908 0.9380 XLON 13:06:36 00027709239TRDU1 2,564 0.9380 XLON 13:29:08 00027709382TRDU1 2,413 0.9380 XLON 13:41:57 00027709426TRDU1 2,505 0.9380 XLON 13:57:31 00027709488TRDU1 126 0.9380 XLON 13:57:31 00027709487TRDU1 53 0.9380 XLON 13:57:31 00027709486TRDU1 428 0.9380 XLON 14:13:25 00027709615TRDU1 1,037 0.9380 XLON 14:13:25 00027709614TRDU1 7,176 0.9360 XLON 14:15:35 00027709618TRDU1 2,404 0.9360 XLON 14:51:10 00027709886TRDU1 2,402 0.9360 XLON 14:51:10 00027709885TRDU1 2,404 0.9360 XLON 14:51:10 00027709884TRDU1 2,825 0.9360 XLON 14:51:10 00027709883TRDU1 2,667 0.9340 XLON 15:24:22 00027710112TRDU1 2,479 0.9340 XLON 15:37:38 00027710223TRDU1 2,382 0.9320 XLON 15:38:08 00027710229TRDU1 2,382 0.9320 XLON 15:38:08 00027710227TRDU1 2,891 0.9320 XLON 15:38:08 00027710226TRDU1 2,564 0.9360 XLON 16:07:53 00027710510TRDU1 4,611 0.9330 XLON 16:12:27 00027710566TRDU1 378 0.9330 XLON 16:24:12 00027710710TRDU1 361 0.9330 XLON 16:24:12 00027710709TRDU1 505 0.9330 XLON 16:24:12 00027710708TRDU1 2,408 0.9360 XLON 16:27:34 00027710740TRDU1 2,115 0.9360 XLON 16:28:32 00027710770TRDU1 576 0.9360 XLON 16:28:32 00027710769TRDU1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ISIN: IE00BWY4ZF18 Category Code: POS TIDM: CRN LEI Code: 635400DPX6WP2KKDOA83 Sequence No.: 243828 EQS News ID: 1633585 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------

Image link: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1633585&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

May 16, 2023 02:00 ET (06:00 GMT)