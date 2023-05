DJ ZVEI: Elektroexporte legen im ersten Quartal zu

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Mit Exporten in Höhe von 22,8 Milliarden Euro konnte die deutsche Elektro- und Digitalindustrie nach Angaben ihres Branchenverbandes ZVEI im März 2023 einen neuen monatlichen Rekordwert erzielen. "Zudem fiel der Zuwachs mit 10,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat wieder zweistellig aus, nachdem er im Februar nur im einstelligen Bereich gelegen hatte", sagte ZVEI-Chefvolkswirt Andreas Gontermann. Im gesamten ersten Quartal summierten sich die Branchenausfuhren laut ZVEI auf 64,6 Milliarden Euro, womit sie ihren Vorjahreswert um 11,8 Prozent übertrafen.

Die Einfuhren elektrotechnischer und elektronischer Erzeugnisse nach Deutschland beliefen sich im März 2023 auf 22,8 Milliarden Euro - ein Plus von 11,6 Prozent gegenüber Vorjahr. In den gesamten ersten drei Monaten erhöhten sie sich um 15,0 Prozent auf 68,5 Milliarden Euro. "Zum ersten Mal seit fast sieben Jahren waren die USA im ersten Quartal 2023 wieder das größte Abnehmerland deutscher Elektroexporte", sagte Gontermann. "Die Ausfuhren in die weltweit größte Volkswirtschaft stiegen um 21,0 Prozent gegenüber Vorjahr auf 6,3 Milliarden Euro. Die Lieferungen ins auf Platz zwei verdrängte China gaben dagegen um 2,4 Prozent auf 6,2 Milliarden Euro nach." Auf den Plätzen drei bis fünf rangierten laut ZVEI im ersten Quartal Frankreich, die Niederlande und Italien.

