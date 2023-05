WIESBADEN (dpa-AFX) - Auf dem deutschen Arbeitsmarkt steigt die Zahl der Erwerbstätigen langsamer. 45,6 Millionen Erwerbstätige im ersten Quartal 2023 bedeuteten einen saisonüblichen Rückgang im Vergleich zum Vorquartal um 0,7 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag berichtete. Im Vergleich zum Startquartal des vergangenen Jahres ergab sich hingegen ein Plus von 446 000 Personen oder 1,0 Prozent. Damit hat sich in der Jahressicht der Beschäftigungszuwachs zwar fortgesetzt, aber nach 1,1 Prozent im Vorquartal etwas abgeschwächt.

Erneut wurden vor allem im Dienstleistungsbereich neue Jobs geschaffen. Den größten absoluten Beschäftigungsgewinn verzeichnete der Bereich Handel, Verkehr und Gastgewerbe mit 123 000 Personen (+1,2 Prozent). Es folgte der Bereich Öffentliche Dienstleister, Erziehung, Gesundheit mit einem Plus von 106 000 Personen (+0,9 Prozent). Weniger Beschäftigung gab es bei sonstigen Dienstleistern sowie in der Finanz- und Versicherungsbranche. Erneut ging die Zahl der Selbstständigen innerhalb der Erwerbstätigen zurück./ceb/DP/tih