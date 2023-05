Nach den schlimmen Verlusten 2022 erlebt die Aktie von Amazon 2023 ein starkes Comeback. Seit Jahresbeginn kommt der Titel auf ein Plus von 33 Prozent und läuft damit stärker als der Nasdaq 100 (23 Prozent). Die Herde der Bullen unter den Analysten, die Amazon covern, ist nun um einen Experten größer geworden.Kevin Wang von President Capital Management hat Amazon am Montag von "Neutral" auf "Kaufen" hochgestuft. Das Kursziel hob er von 116 auf 129 Dollar an. Damit steigt laut Bloomberg die Zahl ...

