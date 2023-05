Der DAX dürfte am Dienstag zunächst weiter auf der Stelle treten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex 30 Minuten vor dem Auftakt rund 0,1 Prozent tiefer auf 15.907 Punkte. Seit knapp zwei Wochen kommt er in Sichtweite des Jahreshochs von 16.011 Punkten kaum vom Fleck. Im Fokus steht aktuell die Schuldenobergrenze der USA. An diesem Dienstag (21.00 Uhr MEZ) lädt US-Präsident Joe Biden kurz vor seinem Abflug zum G7-Gipfel nach Japan erneut hochrangige Republikaner und Demokraten zu einem ...

