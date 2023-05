DJ Stellantis steigt in Wasserstoff-JV von Faurecia und Michelin ein

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Autobauer Stellantis erwirbt eine Beteiligung von einem Drittel am Wasserstoff-Spezialisten Symbio. Damit wird Stellantis zum Miteigentümer bei dem Gemeinschaftsunternehmen von Faurecia und Michelin, an dem die beiden Autozulieferer jeweils ebenso ein Drittel der Anteile halten werden, wie der Autobauer mitteilte. Finanzielle Details wurden nicht genannt. Symbio soll ab 2025 pro Jahr 50.000 Brennstoffzellen produzieren. Stellantis will sich mit dem Zukauf in Richtung emissionsfreier Autos entwickeln.

May 16, 2023 02:20 ET (06:20 GMT)

