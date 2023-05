In der langfristigen Betrachtung hat der Aktienkurs von Vonovia sämtliche Gewinne, die seit dem Börsengang im Jahre 2013 bis Mitte August 2021 zu verzeichnen waren, wieder verloren. Gemessen an den Kursniveaus aus dem Jahr 2021 summieren sich die Verluste in der Spitze auf rund 73 Prozent. Die für Vonovia komfortable Konstellation aus einer langen Immobilienmanie und anhaltend niedrigen Zinsen hat sich im vergangenen Jahr aufgelöst. Jahrelang steigerte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...