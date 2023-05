Ostermundigen (ots) -Da an mehreren Alpenpässen in der Schweiz nach wie vor Wintersperren bestehen, ist über Auffahrt und Pfingsten an den Verladestationen mit Wartezeiten zu rechnen. Allerdings kann die Öffnung des Gotthardpasses sowie mehrerer Urner Pässe die Situation etwas entschärfen. Das neu lancierte TCS Portal (https://www.tcs.ch/de/tools/verkehrsinfo-verkehrslage/paesse-in-der-schweiz.php) ermöglicht es, sich über die aktuellen Verkehrsbedingungen zu informieren.Der Gotthard-, Nufenen- und Grosse Sankt-Bernhard Pass sowie weitere Pässe sind derzeit noch gesperrt. Diese Pässe stehen bisher nicht als Alternativrouten Richtung Süden zur Verfügung, was zu einer Verlagerung des Verkehrs hin zu den Verladestationen am Lötschberg, der Furka und der Vereina führen kann. Konkret betrifft dies auf der Hinreise die Verladestationen in Kandersteg (Lötschberg), Realp (Furka) und Klosters-Selfranga (Vereina). Auf dem Rückweg kann es in Goppenstein (Lötschberg), Oberwald (Furka) und Lavin-Sagliains (Vereina) zu Wartezeiten kommen.Weitere Wintersperren werden aufgehobenEntlastet werden könnte die Situation zumindest teilweise durch die geplante Öffnung des Gotthardpasses am 17. Mai. Am selben Tag soll auch der Klausenpass geöffnet werden. Auch der Furkapass, der am 5. Mai teilweise geöffnet worden ist, soll im Hinblick auf das Pfingstwochenende, am 26. Mai, geöffnet werden. Der Sustenpass wird auf der Urner Seite voraussichtlich am 2. Juni eröffnet, die vollständige Öffnung ist für den 16. Juni geplant.Die Termine sind ohne Gewähr. Je nach Wetterlage kann eine geplante Öffnung verschoben werden.TCS lanciert Portal über Schweizer PässeDer TCS hat neu ein Pässe-Portal (https://www.tcs.ch/de/tools/verkehrsinfo-verkehrslage/paesse-in-der-schweiz.php) lanciert. Es liefert in Echtzeit Informationen über die 40 wichtigsten Pässe der Schweiz. Es finden sich Informationen darüber, welche Schweizer Pässe geöffnet und welche geschlossen sind. Die Leserinnen und Leser erfahren, ob auf einem Pass Schnee liegt und ob Einschränkungen für bestimmte Fahrzeugtypen oder eine Kettenpflicht gelten. Das Pässe-Portal (https://www.tcs.ch/de/tools/verkehrsinfo-verkehrslage/paesse-in-der-schweiz.php) des TCS ist für alle zugänglich und kostenlos. Es wird laufend weiterentwickelt und an die Bedürfnisse der Verkehrsteilnehmenden angepasst.Der TCS engagiert sich bereits seit langem im Bereich der Verkehrsinformationen. Dabei nehmen die Informationen über die Situation auf den Pässen einen wichtigen Platz ein. Der TCS hat nun alle diese Daten zusammengefügt, aktualisiert und in das neu lancierte Pässe-Portal (https://www.tcs.ch/de/tools/verkehrsinfo-verkehrslage/paesse-in-der-schweiz.php) integriert.TCS-Tipps für Motorradfahrer- Nach dem Motto: "Erst der Mensch, dann die Maschine": Sich bewusst sein, dass die Sinne erst wieder auf das Motorradfahren angepasst werden müssen. Gehe die ersten Fahrten langsam und ohne Stress an, gib dir und deinem Körper Zeit für die ersten Kilometer.- Ein Fahrtraining zu Beginn der Saison hilft dir dabei und bereitet dich auf die Saison vor.- Checke deine Ausrüstung, also Helm, Handschuhe, Stiefel und Bekleidung. Kontrolliere insbesondere das Alter der Ausrüstung und ob sie beschädigt ist.- Vor der ersten Ausfahrt gilt es, den Reifenfülldruck anzupassen und die Profiltiefe zu kontrollieren. Achtung: bei Motorradreifen liegt der TWI meist unterhalb den gesetzlich vorgeschriebenen 1,6mm.- Batterieladung und die elektrische Anlage wie Beleuchtung, Blinker, Kontrolllampen und Anzeigen etc. einmal durchchecken und die Gläser auf Risse und Beschädigungen überprüfen.- Niveaukontrolle bei Motoröl, Kühlflüssigkeit- und Bremsflüssigkeit vornehmen.- Einen allgemeinen Sichtcheck über das Motorrad vornehmen. Auf allfällige Beschädigungen achten, einen Blick auf Kette und Ritzel werfen. Kontrollieren, ob Undichtigkeiten vorhanden sind.- Ein kurzer Check bei der Fachwerkstatt hilft, allfällige Mängel aufzudecken- Nach dem Losfahren die Kontrolllampen kritisch überprüfen und bei der ersten Bremsung mit Bedacht ans Werk gehen. Achte auf Geräusche und Vibrationen, bei Unsicherheiten mach einen Halt beim Mechaniker deines Vertrauens.- Sei dir bewusst, dass die anderen Verkehrsteilnehmenden auch wieder aus dem Winterschlaf erwachen müssen und dir als Motorradfahrer auf der Strasse begegnen. Suche den Blickkontakt in Kreuzungssituationen und zeige deine Absichten frühzeitig an.Pressekontakt:Kontakt: Jonas Montani, Mediensprecher TCS, 058 827 34 03, jonas.montani@tcs.ch,www.pressetcs.ch, www.flickr.comOriginal-Content von: Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000091/100906679