DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL

BITNILE METAVERSE DL-,001 P9Y0 US27888N4060 BAW/UFN

EXELA TECHS INC. DL-,0001 0Z11 US30162V8054 BAW/UFN

XENETIC BIOSCIE DL-,001 3XB0 US9840156023 BAW/UFN

