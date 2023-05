US-Zahlungsausfall, ZEW-Konjunkturerwartungen und Bitcoin im Fokus

Der vermeintlich drohende US-Zahlungsausfall ist momentan höchstens ein kleiner Stimmungsdämpfer. Es wird zu einer Einigung zwischen Republikanern und Demokraten kommen - wenn auch auf den letzten Drücker. Aktuell relevanter sind die heute zu veröffentlichenden US-Einzelhandelsumsätze, die weiteren Aufschluss über Wachstum, Beschäftigung, Konsum und Inflation geben können. Diesseits des Atlantiks wird der Fokus heute um 11:00 auf die ZEW-Konjunkturerwartungen gelegt. Eine positive Überraschung könnte gegen Mittag den deutschen Leitindex über die 15.900 Punktemarke hieven. Charttechnisch kämpft der DAX weiterhin um den Dreh- und Angelpunkt bei 15.800 Punkten und verdeutlicht die gegenwärtige indifferente Ausgangslage. Der Broker IG den DAX vorbörslich bei 15.902 Punkten und damit leicht tiefer. Beim Bitcoin sieht es ähnlich aus: Die wichtige Schlüsselzone bei 30.000 US-Dollar konnte erneut nicht erfolgreich überwunden werden. Der Broker IG taxiert den BTC/USD zur Stunde auf 27.033 US-Dollar. Erst eine nachhaltige Überwindung der genannten Marke könnte für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends sprechen.

Salah-Eddine Bouhmidi ist Head of Markets beim Onlinebroker IG Europe GmbH und für das Marktresearch in Deutschland, Österreich und den Niederlanden verantwortlich. Bouhmidi beschäftigt sich seit über 15 Jahren professionell mit dem aktuellen Börsengeschehen. Im Zuge dessen entwickelte er die so genannten Bouhmidi-Bänder, einen innovativen und auf verschiedene Assetklassen übertragbaren Volatilitätsindikator.

