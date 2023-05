Der DAX bewegte sich gestern in einer Handelsspanne von gerade mal rund 100 Punkten. Am Ende des Tages ging er beinahe unverändert aus dem Handel. Er legte um 0,02 Prozent zu. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Maximilian Völkl in dieser Sendung. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und ...