Bonn (ots) -Wie entsteht ein guter Song? Und wie gelingt es, dass Musik trifft, berührt und aktiviert? Die jungen Teilnehmenden des Song Contests "Dein Song für EINE WELT!" haben gezeigt: Es kommt auf eine starke Message an, die Emotionen weckt - und auf eine Melodie, die im Kopf bleibt. Noch bis zum 15. Juni 2023 können 10- bis 25-Jährige auf www.eineweltsong.de selbst komponierte Songs einreichen, die sich musikalisch mit globalen Themen auseinandersetzen. Auf der Website bekommen sie auch Unterstützung beim Texten und Komponieren. "Ich kann nur allen jungen Leuten empfehlen: Macht mit! Es lohnt sich und motiviert", ruft Hari Sue, Gewinnerin der vergangenen Runde, auf.Mitmachen, gewinnen und ein Zeichen setzenJunge Menschen aus Deutschland und aus vielen Ländern des Globalen Südens können beim Wettbewerb ihren Gedanken, Gefühlen und Ideen für die EINE WELT musikalisch freien Lauf lassen. Ob solo, als Band, Chor oder Schulklasse, ob Rap, Pop oder Rock - alle Formationen und Genres sind erwünscht. Hari Sue beschreibt in ihrem Song "Qui s'élévera" beispielsweise, wie Tieren durch Rodung und Abholzung Lebensräume genommen und Menschen ausgebeutet werden. Sie fragt: "Wer wird seine Stimme erheben, um all den Schäden ein Ende zu setzen?" Mit ihren bewegenden Zeilen hat sie international Menschen erreicht.Nach dem Einsendeschluss am 15. Juni 2023 entscheidet eine Fach-Jury in einem mehrstufigen Verfahren über den EINE WELT-Song, der die Hymne der nächsten Runde des Schulwettbewerbs zur Entwicklungspolitik wird. Ein wesentliches Kriterium: Der eingereichte Song muss selbst geschrieben und komponiert sein.Gewinnersong auf EINE WELT-AlbumDie besten Songs werden professionell im Studio produziert und erscheinen auf dem brandneuen EINE WELT-Album. Alle Studioproduktionen werden von musikalischen Coachings begleitet. Der erstplatzierte EINE WELT-Song gewinnt außerdem ein professionelles Musikvideo. "Sichtbarkeit ist ein zentraler Teil des Song Contests. Junge Menschen haben Gedanken und Gefühle, die mehr gehört werden müssen", sagt Nicola Fürst-Schuhmacher von Engagement Global. Darüber hinaus vergibt die Jury mehrere Anerkennungspreise in Form von Geldpreisen sowie die drei Sonderpreise "Afrika", "Partnerschaftliche Zusammenarbeit" und "Bester Songtext".Bei einem öffentlichen User-Voting kann zudem für einen Favoriten-Song abgestimmt werden, wobei das Lied mit den meisten Stimmen den Publikumspreis gewinnt. Auch diejenigen, die keine eigenen Songs einreichen, sind also gefragt.Über den Song Contest: Der Song Contest "Dein Song für EINE WELT!" wird von Engagement Global gGmbH - Service für Entwicklungsinitiativen im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung durchgeführt. Ziel des Wettbewerbs ist es, junge Menschen dazu zu motivieren, sich auf musikalische Weise mit globalen Themen und Zusammenhängen auseinanderzusetzen. In der vergangenen Runde 2021/2022 wurden knapp 600 Songs aus über 20 verschiedenen Ländern eingereicht. Der Song Contest ist eine Begleitmaßnahme zum Schulwettbewerb zur Entwicklungspolitik "alle für EINE WELT für alle".Weitere Informationen zum Song ContestWebsite: www.eineweltsong.de | Instagram: www.instagram.com/eineweltsong | Facebook: www.facebook.com/eineweltsong