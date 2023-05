DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Fed-Vertreter sehen noch länger einen hohen Leitzins

Vertreter der US-Notenbank Fed haben sich mit Aussagen gegen die Markterwartungen gestellt, dass der Leitzins noch in diesem Jahr im Vorfeld einer möglichen drastischen Konjunkturabschwächung gesenkt werden könnte. Der Präsident der Atlanta-Fed, Raphael Bostic, sagte gegenüber CNBC, er rechne nicht mit Zinssenkungen in diesem Jahr, auch nicht im Falle einer Rezession. Die Fed sei entschlossen, die Inflation wieder auf die Zielrate von 2 Prozent zu bringen. Die beste Politik sei es, "abzuwarten", um zu beurteilen, wie gut die bisherigen Maßnahmen funktionieren würden, sagte er.

Yellen: USA könnten bereits am 1. Juni zahlungsunfähig werden

US-Finanzministerin Janet Yellen hat erneut gewarnt, dass die USA bereits am 1. Juni nicht mehr in der Lage sein könnten, ihre Rechnungen pünktlich zu bezahlen, wenn der US-Kongress nicht zuerst die Schuldenobergrenze anhebt. Yellens jüngste Prognose ändert nichts am Zeitplan für die Verhandlungsführer, die versuchen, eine Einigung über die Anhebung der Schuldenobergrenze von rund 31,4 Billionen US-Dollar zu erzielen. Yellen hatte bereits Anfang Mai gewarnt, dass dieser Fall am 1. Juni eintreten könnte.

RBA bleibt bei Inflation in Australien wachsam

Die Reserve Bank of Australia (RBA) sieht weiterhin die mögliche Gefahr einer zurückkehrenden Inflation. In ihrem Protokoll der Sitzung vom 2. Mai schreibt die australische Notenbank, dass weitere Zinserhöhungen nicht ausgeschlossen werden können und der Weg zu einer sanften Landung der Wirtschaft sehr schmal sei. Die RBA hatte die Leitzinsen auf der Sitzung zum elften Mal angehoben und damit viele Finanzmarktteilnehmer überrascht. "Die Mitglieder waren sich einig, dass weitere Zinserhöhungen erforderlich sein könnten, was jedoch davon abhängt, wie sich die Wirtschaft und die Inflation entwickeln werden", hieß es im Protokoll.

Erwerbstätigkeit in Deutschland steigt im ersten Quartal

Die positive Entwicklung der Erwerbstätigkeit in Deutschland hat sich in den ersten drei Monaten des Jahres 2023 fortgesetzt. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) waren im ersten Jahresviertel rund 45,6 Millionen Personen in Deutschland erwerbstätig. Nach vorläufigen Berechnungen stieg die Erwerbstätigenzahl damit im Vergleich zum Vorquartal saisonbereinigt um 150.000 Personen (plus 0,3 Prozent) nach Zuwächsen von 118.000 Personen (plus 0,3 Prozent) im vierten Quartal 2022, 46.000 Personen (plus 0,1 Prozent) im dritten Quartal 2022 und 133.000 Personen (plus 0,3 Prozent) im zweiten Quartal 2022.

Chinas wirtschaftliche Belebung im April unter Erwartungen

Die chinesische Wirtschaft hat sich im April belebt, bleibt aber hinter den Erwartungen zurück. Dies zeigen neue offizielle Daten zur Industrieproduktion und zum Konsum des Nationalen Statistikamtes. Beide legten zu, profitierten aber auch von einer niedrigen Vergleichsbasis aus dem Vorjahresmonat, als die wirtschaftliche Entwicklung durch coronabedingte Lockdowns belastet wurde.

Chinas Hausverkäufe beschleunigen sich im April

Chinas Hausverkäufe haben sich im April im Vorjahresvergleich beschleunigt, als Covid-19-Lockdowns Immobilientransaktionen und andere wirtschaftliche Aktivitäten gebremst hatten. Im Zeitraum Januar bis April stieg der Wert der Hausverkäufe um 11,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, nach einem Anstieg von 7,1 Prozent im ersten Quartal. Dies teilte das Nationale Statistikamt am Dienstag mit.

VP Bank: Chinesische Daten erschreckend schwach

Thomas Gitzel, der Chefvolkswirt der liechtensteinischen VP Bank, findet die am Morgen veröffentlichten April-Daten zu Industrieproduktion und Einzelhandelsumsatz in China "erschreckend schwach". Der Rückgang der Industrieproduktion im direkten Monatsvergleich (um 0,5 Prozent) ist nach dem Covid-Schock Anfang 2020 der zweitschlechteste Wert seit Beginn der Zeitreihe. "Mehr bedarf es wohl nicht, um zum Schluss zu kommen: Im Reich der Mitte läuft es nicht rund", schreibt Gitzel in einem Kommentar.

Frankreich zur Ausbildung ukrainischer Piloten bereit

Frankreich ist nach den Worten von Präsident Emmanuel Macron zur Ausbildung ukrainischer Kampfjet-Piloten bereit. Er habe "die Tür" für die Ausbildung ukrainischer Piloten "ab sofort" geöffnet, sagte Macron dem Fernsehsender TF1. Es gebe zum Beginn der Ausbildung ukrainischer Soldaten eine "Vereinbarung, die mehrere europäische Länder getroffen haben". Mit Blick auf eine mögliche Lieferung von Kampfjets an Kiew sprach Macron dagegen von einer "theoretischen Debatte". Paris war der Frage nach einer möglichen künftigen Lieferung von Kampfflugzeugen bislang mit der Begründung ausgewichen, dass die Pilotenausbildung an den Jets viele Monate dauern würde.

Ukraine meldet massiven Angriff auf Kiew mit Drohnen und Marschflugkörpern

Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist am Dienstagmorgen ukrainischen Angaben zufolge Ziel eines massiven russischen Angriffs aus der Luft geworden. "Der Feind hat einen komplexen Angriff aus mehreren Richtungen und zu gleicher Zeit gestartet, mit Drohnen, Marschflugkörpern und wahrscheinlich ballistischen Raketen", teilte die Militärverwaltung von Kiew im Onlinedienst Telegram mit. "Es war außergewöhnlich in der Dichte, eine Höchstzahl von Raketen in einem sehr kurzen Zeitraum. Ersten Informationen zufolge wurde die große Mehrheit der feindlichen Ziele im Himmel über Kiew entdeckt und zerstört", hieß es in der Mitteilung.

Russland und Iran vertiefen laut USA militärische Kooperation

Russland und der Iran vertiefen nach Angaben der USA ihre militärische Zusammenarbeit. Die beiden Länder seien dabei "ihre beispiellose Verteidigungspartnerschaft auszubauen", sagte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates der USA, John Kirby. Dabei gehe es unter anderem um den Kauf moderner iranischer Kampfdrohnen durch Russland.

Gewerkschaft NGG kündigt flächendeckende Streiks in der Süßwarenindustrie an

In der deutschen Süßwarenindustrie stehen die Zeichen auf Streik: Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) teilte mit, die Tarifverhandlungen seien abgebrochen worden, nachdem die Arbeitgeberseite in der zweiten Tarifrunde erneut ein "völlig unzureichendes Angebot" vorgelegt habe. Sie rufe daher zu flächendeckenden Streiks in der Süßwarenindustrie auf.

+++ Konjunkturdaten +++

GB/ILO-Arbeitslosenzahl 3 Mon per März +60.000, Quote 3,9%

GB/Durchschnittslöhne (inkl. Boni) 3 Mon per März +5,8%

GB/Durchschnittslöhne (ohne Boni) 3 Mon per März +6,7%

GB/Durchschnittslöhne 3 Mon März PROGNOSE: +6,8%

GB/Anträge auf Arbeitslosengeld Apr +46.700

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

May 16, 2023 03:00 ET (07:00 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.