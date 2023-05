Die Analysten der Baader Bank stufen Polytec von Reduzieren auf Kaufen hoch und heben das Kursziel von 6,7 auf 7,0 Euro an. "Wir sind davon überzeugt, dass Polytec mit seiner soliden finanziellen Aufstellung, seiner starken Markt- und Technologieposition in den abgedeckten Produktbereichen und seinen relativ schlanken Strukturen in den Jahren 2023 bis 2025 eine starke Ertragserholung erleben wird", argumentieren die Baader-Experten. Die Analysten von Warburg Research haben unterdessen ihre Einstufung "Hold" und auch das Kursziel von 5,50 Euro für Polytec bestätigt.

