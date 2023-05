DJ Infineon kauft KI-Spezialist Imagimob

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Infineon Technologies AG kauft das in Stockholm ansässige Startup Imagimob AB. Mit dieser Übernahme baue Infineon seine Position als Anbieter von Machine-Learning-Lösungen aus und ergänzt sein Angebot an Künstlicher Intelligenz (KI), teilte der Chiphersteller mit. Imagimob bietet eine End-to-End-Toolchain für maschinelles Lernen an. Diese ist äußerst flexibel. Infineon das Startup vollständig, nannte jedoch keinen Kaufpreis.

May 16, 2023 03:10 ET (07:10 GMT)

