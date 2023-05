Der italienische Hersteller von hocheffizienten Photovoltaikmodulen hat mit der Regierung der Stadt Huai'an in der chinesischen Provinz Jiangsu ein strategisches Abkommen über den Bau einer eigenen Solarzellenfabrik unterzeichnet.



PADUA, Italien, May 16, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ein weiterer wichtiger Meilenstein für FuturaSun in seinem Projekt zur Vertikalisierung der Photovoltaik-Lieferkette: Mit der Unterzeichnungszeremonie am 10. Mai in Huai'an reiht sich das italienische Unternehmen in die Riege der weltweit führenden Photovoltaik-Zellenhersteller ein.

Das Projekt umfasst den Bau einer 266.000 m2 großen Gigafactory. Die Investition beläuft sich zunächst auf 150 Millionen Euro und wird in zwei Phasen durchgeführt. Innerhalb von drei Jahren nach Fertigstellung und Inbetriebnahme wird das Werk über eine jährliche Produktionskapazität von 10 GW hocheffizienter N-Typ-Solarzellen auf der Grundlage der TOPCon-Technologie verfügen.

Der Produktionsprozess, der im Frühjahr 2024 beginnt, wird hoch automatisiert sein. Die daraus resultierenden Solarzellen werden ein integraler Bestandteil der FuturaSun-Module sein und sowohl die italienischen als auch die chinesischen Gigafactories beliefern. Die Vertikalisierung wird zu einer noch größeren Qualitätssicherung, einer größeren Lieferautonomie führen und die Fähigkeit, mit den technischen und technologischen Entwicklungen der Zukunft Schritt zu halten, verbessern.

"Dies ist ein außergewöhnliches und beispielloses Projekt, mit dem unsere italienische Gruppe einen Bereich betreten will, der bisher den großen chinesischen Unternehmen vorbehalten war. Es ist ein Beweis für unsere Fähigkeit, neue Grenzen zu erreichen und scheinbar unmögliche Träume Wirklichkeit werden zu lassen. Heute wird Futurasun die Lieferkette der Gruppe konsolidieren, die Versorgung mit dem Hauptbestandteil des Moduls, der Zelle, sicherstellen und die Qualität für die Fabriken nicht nur in China, sondern auch - und vor allem - in Europa überwachen. Diese Investition stärkt die Verbindung zwischen Italien und China, ein besonderes Merkmal unseres Unternehmens". kommentiert Alessandro Barin, Mitbegründer und CEO von FuturaSun.

An der Unterzeichnungszeremonie nahmen hochrangige Vertreter sowohl aus China als auch aus Italien teil. Zhu Haibo, Sekretär des Parteikomitees des Bezirks Qingjiangpu, bedankte sich für die Aufmerksamkeit und Unterstützung für der Region. Alessandra Palumbo, stellvertretende Generalkonsulin des italienischen Generalkonsulats in Shanghai, lobte gemeinsam mit Ermanno Vitali, Vorstandsmitglied der italienischen Handelskammer in China, das Engagement von FuturaSun für Forschung und Entwicklung und ökologische Nachhaltigkeit seit den Anfängen. Der Mitbegründer und COO von FuturaSun, Xu Ning, betonte, dass die hervorragende Zusammenarbeit zwischen FuturaSun und dem Bezirk zu zahlreichen gegenseitigen Vorteilen führen wird.

Das ehrgeizige Projekt wird mit Sicherheit ein neuer Erfolg für das dynamische italienische Unternehmen sein, das seinen Weg des Wachstums und der industriellen Konsolidierung unermüdlich fortsetzt und sich unter den Giganten der Photovoltaikindustrie positioniert. In nur wenigen Jahren hat FuturaSun das technologische Know-how der Photovoltaik-Region Venetien erfolgreich genutzt und sich mit einer breiten Palette von hocheffizienten Modulen auf dem Markt etabliert.

Seit einigen Monaten verfolgt FuturaSun auch den ehrgeizigen europäischen Reindustrialisierungsplan der Photovoltaikindustrie mit dem Projekt einer Gigafactory in Cittadella (PD), wo sich der historische Hauptsitz des Unternehmens in Europa befindet.

Weitere Informationen: https://www.futurasun.com/de/hersteller-photovoltaikzellen-10gw-produktion/

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b567d16c-3687-4ea0-b1e7-633456900cec