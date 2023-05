KI ist nicht die Zukunft, KI ist heute. Wer das nicht versteht, verpasst die Zukunft. Weshalb die Menschheit schon bald mehr Energie zur Verfügung haben wird, als sie jemals verbrauchen kann und wie Organe eingefroren, wieder aufgetaut, bereit zur Transplantation sein werden. Zukunftsmusik, Science Fiction - oder schon längst umsetzbar? Sven Gabor Janszky forscht mit seinem Team in Europas größtem Zukunftsforschung-Institut 2b AHEAD an Möglichkeiten und bereitet Unternehmen gemeinsam mit Silicon Valley-Investoren, wie Tim Draper, für die nahe Zukunft vor. Welche Anlagemöglichkeiten sich dadurch ergeben, wie Künstliche Intelligenz Unsterblichkeit schaffen kann und weshalb unsere Kinder eine Lebenserwartung von 120 Jahren haben können, erfahren Sie in diesem Future Markets-Talk.