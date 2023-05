Costa Mesa, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Heute gaben eQ Technologic und iBase-t auf der PTC LiveWorx-Konferenz in Boston gemeinsam ihre strategische Allianz bekannt, um eine Closed Loop Manufacturing (CLM)-Lösung zu entwickeln und anzubieten, die Solumina MES von iBase-t mit PLM- und ERP-Systemen.Die Low/No-Code eQube®-DaaS-Plattform von eQ verwebt ein unternehmensweites Daten-Gewebe aus integrierten Daten, Anwendungen und Geräten mit umsetzbaren Analysen, um wichtige Lösungen für die digitale Transformation, wie CLM, effizient bereitzustellen. Die eQube®-CLM-Lösung (https://www.1eq.com/what-we-do/Closed-Loop-Manufacturing) zielt darauf ab, ein integriertes, bidirektionales goldenes Dreieck zwischen PLM-, MES- und ERP-Systemen zu schaffen, in dem Konstruktions-, Planungs- und Betriebsdaten zusammengeführt werden, um eine kontinuierliche Rückkopplungsschleife über den gesamten Produktionslebenszyklus zu schaffen.Als ersten Schritt zum Angebot der CLM-Lösung geht eQ eine Partnerschaft mit iBase-t ein, einem führenden Anbieter von digitaler Fertigungssoftware für komplexe, stark regulierte Branchen. Solumina, die Manufacturing Execution System (MES)-Software von iBase-t, verbindet Fertigungsabläufe, Qualitäts- und Nachhaltigkeitsmanagement in einem nahtlosen Datenfluss über die gesamte Wertschöpfungskette und den Produktlebenszyklus. Die Partnerschaft hilft großen Unternehmen, durch die Verbindung einer MES-Lösung (Solumina) und eines PLM-Systems (PTC Windchill) einen entscheidenden Schritt auf ihrem Weg zur digitalen Transformation zu gehen.Dinesh Khaladkar (https://www.linkedin.com/in/dinesheq/), Präsident und CEO von eQ Technologic Inc (https://www.1eq.com/home). sagte: "eQ freut sich über die Zusammenarbeit mit iBase-t, um Herstellern dabei zu helfen, durchgängige Transparenz zu gewährleisten, wichtige Kennzahlen zu überwachen und ihren Produktionslebenszyklus zu optimieren, um bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen." Unsere vorgefertigten CLM-Lösungen sind auf Skalierbarkeit und Ausfallsicherheit ausgelegt, einfach zu konfigurieren, haben eine zukunftssichere, upgradefähige Architektur und bieten Flexibilität bei der Bereitstellung."Sanjeev Tamboli (https://www.linkedin.com/in/sanjeev-tamboli-/), Vice President und CTO von eQ Technologic Inc., sagte: "Die Herausforderung, ERP, PLM und MES-Systeme miteinander zu verbinden, ist nicht neu, aber sie zu integrieren und die Lösung effizient zu pflegen/zu aktualisieren, erfordert Zeit, Aufwand und Geld. Mit unseren vorgefertigten, konfigurierbaren CLM-Lösungen, die von unserer Low/No-Code, eQube®-DaaS-Plattform (https://www.1eq.com/products_eqube-platform) betrieben werden, können Kunden jetzt teure und lange IT-Projekte vermeiden und eine schnellere Wertschöpfung erzielen."Naveen Poonian (https://www.linkedin.com/in/naveenpoonian/), CEO von iBase-t (https://www.ibaset.com/) sagte: "Die Partnerschaft mit eQ zur Bereitstellung von CLM für unsere Märkte unterstreicht das Engagement von iBase-t, unseren Kunden durch ein starkes Partnerökosystem einen Mehrwert zu bieten. Gemeinsam setzen wir die Vision des digitalen Thread für das modellbasierte Unternehmen in die Realität um. Die ab heute verfügbare CLM-Lösung ermöglicht einen vernetzten Flow und eine integrierte Ansicht der Daten über den gesamten Lebenszyklus einer Produkteinheit. Diese transformative Funktionalität erleichtert den Herstellern den Zugriff auf digitale Daten und deren Analyse und verringert gleichzeitig die Fehleranfälligkeit bei der manuellen Datenübersetzung."Die eQube®-CLM-Lösung für Solumina und Windchill wird sofort mit 7 vorgefertigten Schnittstellen geliefert und kann weiter konfiguriert werden, um an die Kundenumgebung angepasst zu werden, wodurch der Implementierungszyklus verkürzt wird. Darüber hinaus kann sie sowohl vor Ort als auch in der Cloud unter Verwendung von Containern und VMs implementiert werden.Die Roadmap von eQ sieht vor, Solumina MES mit anderen PLM-Systemen (z. B. Teamcenter und Enovia) und ERP-Systemen (z. B. SAP, CostPoint und anderen) zu verbinden und so das ultimative goldene Dreieck zu schmieden.Weitere Informationen finden Sie unter https://www.1eQ.com (https://www.1eq.com/Free_Trial).Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2076013/eQ_eQube_CLM.jpgVideo: https://www.youtube.com/watch?v=tAeBp9JfxfcLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1882393/eQ_Technologic_logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/eq-bringt-seine-erste-clm-losung-auf-den-markt-mit-einem-digitalen-thread-der-solumina-mes-von-ibase-t-und-ptc-windchill-plm-verbindet-301825564.htmlPressekontakt:Kanchan Khaladkar Guangzhou Direktor,Marketing,Marketing@1eQ.com,+1-949-705-6656Original-Content von: eQ Technologic, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164843/5510351