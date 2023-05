Der britische Tabakkonzern Imperial Brands PLC (ISIN: GB0004544929) wird die Zwischendividende für das erste Halbjahr (31. März 2023) um 1,5 Prozent auf 43,18 Pence (Vorjahr: 42,54 Pence) anheben, wie am Dienstag berichtet wurde. Die Zahlung der Zwischendividende erfolgt in zwei Tranchen zu je 21,59 Pence am 30. Juni 2023 (Record day ist der 26. Mai 2023) und am 29. September ...

Den vollständigen Artikel lesen ...