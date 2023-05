Auf Whatsapp lassen sich ausgewählte Chats per Extrapasswort oder Fingerabdruck verstecken. So will der Nachrichtendienst besonders intime Unterhaltungen schützen. Ab sofort ist auf Whatsapp die Chatfunktion "Sperren" verfügbar. Mit diesem Button lässt sich ein Chat, der besonders persönliche Inhalte enthält, für den allgemeinen Zugriff sperren - entweder mit dem Pin-Code oder mit biometrischen Daten. Eine Person, die Zugriff auf das entsperrte Telefon hat, kann den spezifischen Chat also nicht mehr lesen. Inhalte des Chats werden zudem automatisch von den Benachrichtigungen ausgeblendet. Alle neuen Nachrichten aus Chats mit aktivierter Sperre werden entsprechend erst angezeigt, wenn der Ordner mit dem Titel "Gesperrte Chats", der oberhalb der regulären Chats steht, entsperrt und geöffnet ...

