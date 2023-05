Der One Square liege gar kein anwaltliches Gutachten vor, was eine Anfechtbarkeit von Sicherheiten bei der Anleihe der Eyemaxx feststelle. Das LG Köln kommt in einem Beschluss im Eilverfahren zu dem Ergebnis, dass die One Square Advisors GmbH in einer Pressemitteilung vom 19.04.2023 unwahre Tatsachen verbreitet habe. Konkret gehe es darum, dass One Square in einer Corporate News wahrheitswidrig behauptet ...

