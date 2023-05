Die börsennotierte EVN AG will Aktionäre mit Sonderdividende überraschen: Hierfür beschloss der Vorstand des niederösterreichischen Strom-, Gas- und Wärmeversorgers im Rahmen der Erstellung des Halbjahresberichts 2022/23, dass er der 95. ordentlichen Hauptversammlung am 1. Februar 2024 eine Sonderdividende für das Geschäftsjahr vorschlagen wird. Die Sonderdividende in Höhe von 0,62 EUR pro Aktie soll ...

