Dresden - Im Prozess um den Juwelendiebstahl aus dem Grünen Gewölbe in Dresden sind fünf der sechs Angeklagten zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Die Strafkammer des Landgerichts Dresden sprach die Männer am Dienstag schuldig.



Bereits im Januar hatten einige der Angeklagten nach langem Schweigen eine Beteiligung an der Tat zugegeben. Staatsanwaltschaft, Verteidigung und das Gericht hatten zuvor einen Deal ausgehandelt. Unter anderem sollten sie einen Teil der Kunstschätze im Gegenzug für mildere Strafen zurückgeben. Einer der Tatverdächtigen, die allesamt zum sogenannten "Remmo-Clan" gehören, hatte ein Alibi für den Tattag.



Beim Dresdner Juwelendiebstahl waren am 25. November 2019 Kunstobjekte und 21 Schmuckstücke mit insgesamt 4.300 Diamanten mit einem Versicherungswert von mindestens 113,8 Millionen Euro aus dem historischen Grünen Gewölbe des Residenzschlosses Dresden entwendet worden. Den Angeklagten wurde im Prozess schwerer Bandendiebstahl, Brandstiftung und besonders schwere Brandstiftung vorgeworfen.

